两确诊者非法从香港入境大陆被立案侦查

香港疫情严峻，有人疑似坐船偷渡回大陆避疫。湖南郴州昨天公布两宗香港返湘人员确诊病例，涉事两名男子从香港坐船在珠海上岸，随即再自驾前往郴州。两人已经被警方立案侦查。

据“郴州发布”微信公众号消息，湖南郴州市公安局北湖分局16日发布警情通报称，2月15日，郴州市报告两例确诊病例，确诊病例为肖某、邓某康。目前，肖某、邓某康因涉嫌妨害传染病防治罪等罪名，已被公安机关立案侦查。

经查，2月14日凌晨4时，肖某、邓某康通过非法途径从香港入境广东省珠海市斗门区，尔后利用提前准备的车辆和手机经高速公路进入郴州。肖某、邓某康因涉嫌妨害传染病防治罪等罪名，已被公安机关立案侦查。案件正在进一步侦办中。

另据港媒《星岛日报》报道，消息人士透露，由香港偷渡珠海的共15人，现已追踪到12人，涉及广东多个城市以及湖南和福建，广东正展开全省大排查。

珠海市疫情防控指挥部昨天通告指，目前香港疫情严峻，珠海面临偷渡疫情输入风险极高，要求各区即日起发动群众举报偷渡相关线索，每抓获一艘偷渡交通工具奖励10万元（人民币，下同，约2万新元）。惠州大亚湾经济技术开发区公安局发出通告，要求反偷渡和防控境外疫情输入工作，并且鼓励民众举报，最高奖励50万人民币。

