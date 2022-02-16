融资放宽 万科等连续发债推进地产项目建设

受益于房企境内发债的政策松绑，越来越多的中国头部开发商得以缓解资金之渴，并推进房地产开发项目。

据彭博社报道，2021年中国房企销售额排名第二的万科本周在境内银行间市场发行3年期30亿元（人民币，下同，约6亿新元）中期票据，根据募集说明书，该中票将为济南和沈阳的住宅项目建设提供资金。万科周三下午发布公告称，本期债券发行利率为2.98%。

这是万科今年在国内发行的第二只此类中票。这家龙头房企上月刚刚以2.95%的票面利率发行了3年期30亿元人民币债券，募集资金投向为重庆、广东和山东等地的项目。

在中国经济稳增长主题下，“保交楼”成为地产政策调控的核心要点，此前因压杠杆而饱受流动性危机困扰的房企境内发债得以松绑，龙头企业的优势地位更加明显。据国有媒体报道，中国银行间市场交易商协会去年年底召开房企代表座谈会，表示将优先支持部分企业注册发行债券用于并购及项目建设。

对比2020年，监管曾经收紧过地产债融资，当时交易商协会要求新备案的债券募集资金仅能用于偿还旧债。不过当前房地产销售持续低迷，顶级开发商的交易量下降幅度更大，表明该行业融资若继续受限、房地产项目无法推进，或对经济复苏和社会稳定构成威胁。

万科并不是唯一一家在境内发债为项目建设融资的地产公司。彭博汇编的数据显示，央企背景的中海企业发展集团上个月以2.88%和3.25%的票面利率发行了3年和5年期债券，筹集了30亿元资金。根据债券发行文件，募集资金的一半将用于项目建设融资。

除了推进地产项目之外，偿还到期债券仍是这些公司发债的另外一个主要资金用途，大型的国有房企还能利用资金支持其兼并收购。以绿城房地产集团为例，交易商协会旗下孔雀开屏系统显示，该公司有多期拟于银行间市场发行的债券进入预评状态，资金拟用于偿还债务，总金额超过50亿元；该公司亦在注册发行一期并购中票，金额为30亿元。

