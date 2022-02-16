中国指美炒作战争威胁冲击乌克兰内部安定

中国外交部发言人汪文斌今天回应俄乌局势相关问题时说，美国连日炒作战争威胁，制造紧张空气，给乌克兰国内经济社会安定和民众生活带来严重冲击。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上提问，俄罗斯国防部宣布从俄乌边境撤回一些军事力量，这一举动正好发生在西方媒体此前预测俄罗斯将“入侵”乌克兰的日子，中方对此有何评论？

汪文斌回答说，连日来美方炒作战争威胁，制造紧张空气，给乌克兰国内经济社会安定和民众生活带来严重冲击，也为有关方面推进对话谈判增添了阻力。他还说，注意到近日俄方表示，西方在乌克兰问题上实行了信息恐怖主义，2月15日是美西方宣传失败日。

汪文斌指出，正是美西方一些人不断煽动散播虚假信息，给这个原本充满挑战的世界增加了更多的动荡和不确定性，加剧了不信任和分裂。希望有关方面停止此类虚假信息攻势，多做有利于和平互信合作的事。

俄罗斯昨天开始从乌克兰边界附近撤离一部分军队，乌克兰危机似乎出现转机。克里姆林宫说，撤走部分军队是早就计划好的，但强调俄罗斯会按照情况需要，继续在全国各地调动部队。

美国国家安全顾问沙利文上周日接受美国媒体采访时，警告俄军随时都可以发动军事行动。沙利文说：“我们无法准确预测会在哪一天入侵，但我们一直有提到俄军入侵的窗口，包括北京冬奥会闭幕（20日）前。

西方媒体一度传出俄罗斯计划于周三（2月16日）入侵乌克兰的消息，但美国高级官员拒绝确认。

美国五角大楼发言人科比周一接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时说，俄罗斯周末继续增派军队到乌克兰边界附近和白罗斯。

他说：“军事行动随时都可能发生，他（俄总统普京）完全有可能在很少或没有预警的情况下采取行动。”