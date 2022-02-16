中国官媒披露基层网络投票公款刷票 票数远超户籍人口

中国官媒发文披露，不少地方通过网络投票方式考核评价基层工作，却出现公款买票、刷票等乱象，票数甚至远超户籍人口。

官媒新华社主办的期刊《半月谈》报道，记者在西部某地调研发现，某乡镇户籍人口仅两三万人，却投出七万多票。

报道引述西部某地多名基层干部说，地方每个季度会进行一次安全感满意度调查，下载App数量以及投票多少是衡量一个地方是否安全的重要指标。各个乡镇按票数排名，排名落后的乡镇主要领导会被约谈。

这些干部直言，用App下载指标数量、投票数量多少等来评价乡镇工作，让乡镇干部疲于应付。

基层干部周芳（化名）透露，上级要求各个乡镇想尽一切办法把票数投上去，导致一些乡镇为了更高的票数而违规操作。一些乡镇通过政府花钱在网络上买票，请“水军”到指定的App上去投票，公款买票已成为一种风气。

一名乡长说，在2021年第二季度的最具安全感乡镇评选投票中，本来一个手机号可投一票，但出现明显与户籍人口数量不符的投票数。本地某乡镇户籍人口仅两万多人，结果投出四万多票。还有两个乡镇，户籍人口都是两三万人，却分别投出五万多票和七万多票。

一名基层干部也说，因为户籍人口中老人、儿童等群体是不会投票的，因此票数的水分其实比看到的还多。多名村民告诉记者，自己不懂操作，就把手机交由入户干部操作。下载的是什么软件、有什么用途自己并不懂。一些老人用的是非智能机，不能下载App和投票，也由干部代为操作。

网络评选投票的需求催生各类“水军”，刷票成为产业链。基层干部表示，买票的人越来越多，票的价格行情也水涨船高。“以前通过网络买一票是一两角，后来涨到7角（人民币，下同，约1角5分新币）左右，现在较贵的投票已涨到2元一票，反正都是基层政府掏钱。”

广西社科院社会学研究所所长姚华表示，网络投票成本低、易于组织，不少地方政府部门乐于通过网络推动相关工作，比较省事。但是用不规范、不严谨的网络投票来取代客观公正的考评工作，实质上是相关部门懒政的体现，容易鼓励大家造假。

姚华建议，应该完善考评机制，选取更加科学合理的指标体系，从多维度综合评定相关部门或基层机构的工作成效。