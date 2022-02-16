香港14天确诊者过万 内地企业助力检测

过去14天（2月1日至14日），香港累计报告1.09万宗阳性检测个案。目前，内地有多家企业驰援香港助力检测。

据第一财经报道，香港卫生署卫生防护中心通报，截至2月15日下午4时，过去14天（2月1日至14日）累计报告1.09万宗阳性检测个案，包括1.07万宗本地感染个案和121宗输入个案。

与病毒赛跑，如何提高检测速度是关键。目前，内地有多家企业驰援香港助力检测。金域医学集团党委副书记、高级副总裁汪令来16日透露，已经向香港派出检验人员40名。目前，公司在港检测人员已超70人，核酸检测产能从日均3.6万人份提升至7万人份（占目前香港产能的1/3）。

汪令来透露：此轮疫情，公司已承接包括香港医管局、卫生署、国际机场、强制检疫酒店、多个社区检测中心、近20个流动采样点和围封区域应急检测等任务，累计检测量达150万人份，为香港疫情防控工作提供了坚实有力的保障。”

该公司已预留2—3套“猎鹰号”硬气膜实验室供香港特区政府调配使用，一旦投入使用，公司在港日检测能力可达20万人份。

与此同时，记者从华大智造了解到，为助力香港疫情防控，该公司也紧急调配了多台自动化设备，同时派遣多位工程师前往现场支持，本次驰援香港的自动化设备包括：MGISP-960高通量自动化样本制备系统、全自动MGISTP-7000分杯处理系统、以及MGISP-NE384全自动核酸提取纯化仪。

华大智造相关人员说：“2月14日晚间，全部设备均已搭建、调试完毕。15日开始逐步投入使用，将使香港每日核酸检测量最高可达30万单管。”

除了助力核酸检测外，也有一些企业驰援香港抗原检测。

万孚生物高级副总裁康可人2月16日说，抗原快速检测操作简便，对操作人员无特殊要求，不依赖于设备，可实现现场检测，15至20分钟出结果，公司推出的现采、现检、现报“三现”新冠抗原检测数智化防控方案，在封闭、封控管理区域、国际航运、国内境外输入防控中均有应用。针对本次香港疫情，公司的“抗疫先锋队”已经筹备完毕，正在准备着奔赴前线，第一时间为抗疫提供支援。

