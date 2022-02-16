原中国印钞造币总公司董事陈耀明等6人被提起公诉

中国最高人民检察院官方网站今天发出通告，原中国印钞造币总公司党委委员、董事陈耀明涉嫌受贿罪一案，经最高人民检察院指定管辖，由河北省定州市人民检察院依法向定州市人民法院提起公诉。

通告说，检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人陈耀明享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。定州市人民检察院起诉指控：被告人陈耀明利用担任原海南华森实业公司副总经理、总经理，原中国印钞造币总公司党委委员、副总经理职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，现年58岁的陈耀明是湖南衡阳人，他历任中国印钞造币总公司综合计划处干部、副主任科员、主任科员，防伪印刷公司筹备组成员，海南华森实业公司（印制公司下属企业）副总经理、总经理，以及上海印钞厂副厂长等职。

他自2001年8月起担任中国印钞造币总公司党委委员、副总经理，长达20年；去年1月起任中国印钞造币总公司党委委员、董事，但不到一年，即去年12月8日，中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、河北省监委消息称，陈耀明涉嫌严重违纪违法，主动投案。定州市人民检察院上月以涉嫌受贿罪对陈耀明作出逮捕决定。

中国最高人民检察院今天发布的通告中，还对均涉嫌受贿罪的其他五人提起公诉，包括上海市奉贤区人大常委会原党组书记、主任袁晓林（正局级）涉嫌受贿罪一案，由上海市人民检察院第一分院依法向上海市第一中级人民法院提起公诉；江西省农业农村厅原一级巡视员倪美堂涉嫌受贿罪、贪污罪一案，由九江市人民检察院依法向九江市中级人民法院提起公诉；国家电网有限公司企业管理协会原秘书长许子智涉嫌受贿罪一案，由榆林市人民检察院依法向榆林市中级人民法院提起公诉；中国铜业有限公司原副总裁、工会主席王运正涉嫌受贿罪一案，由红河哈尼族彝族自治州人民检察院依法向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提起公诉。