香港中联办：全力支持特区抗疫 共同打好疫情阻击战

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室今天（16日）通过微信公号发表声明称，在香港疫情高发、抗疫形势异常严峻的重要时刻，香港中联办将坚决贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神，全力支持特区政府担当主体责任、团结社会各界，共同打好疫情阻击战。

声明强调，中央一直是特区最坚强的后盾。面对愈演愈烈的第五波疫情，习近平提出“三个一切”和“两个确保”的明确要求，再次表达了全力支持香港抗击疫情的坚定态度，体现了人民至上、生命至上的为民情怀，对推动香港特区上下同心战胜疫情具有重大指导意义，为香港社会注入了强大正能量。

声明还提到，香港特首林郑月娥感谢中央对香港一如既往的坚定支持，倾尽全力抗击疫情；议员表示响应中央号召，与市民同心协力打赢抗疫阻击仗；民建联、工联会、全港社区抗疫连线等政团社团行动起来，呼吁社会各界团结一致，共克时艰；港区人大代表、政协委员分别集体联署，表示全力参与和配合特区政府防疫工作；驻港中资企业将继续增强跨境运力，全力以赴保障防疫物资及生活必需品供应，形容香港社会“汇聚起风雨同舟、同心抗疫的强大动力”。

声明指出，尽快稳控疫情是当前香港压倒一切的首要任务。在此抗疫关键时刻，最宝贵的是信心，最重要的是团结，最迫切的是行动。香港中联办将全力支持特区政府担当好疫情防控的主体责任，全力推动爱国爱港阵营和社会各界凝聚同心抗疫的强大力量，全力参与“三方机制”并做好相关工作。相信只要坚决贯彻习近平重要指示精神，坚决落实好中央重大要求，上下一心众志成城，香港一定能够赢得抗击疫情的胜利。

根据香港《文汇报》今早报道，中共总书记、中国国家主席习近平就支援香港抗击第五波冠病疫情工作作出指示，强调香港特区政府要切实负起主体责任，提出“三个一切”和“两个确保”的明确要求，包括要把稳控疫情作为“当前压倒一切的任务”，“动员一切可以动员的力量和资源”，“采取一切必要的措施”以及“确保香港市民的生命安全和身体健康”和“确保香港社会大局稳定”。