苏州新增11例阳性 37个离开苏州通道关闭

苏州今日新增11例阳性病例，目前全市共关闭37个离开苏州交通通道，官方呼吁非必要不离苏。

综合荔枝新闻、澎湃新闻等报道，苏州市委常委、市政府常务副市长顾海东今天（16日）在苏州市第三场疫情防控新闻发布会上，通报疫情防控最新情况。

截止今日下午3时，苏州新增新冠肺炎确诊病例九例，无症状感染者两例。本轮疫情累计报告确诊病例35例，无症状感染者7例，均在定点医疗机构隔离治疗。

市交通运输局党组书记焦亚飞则说，目前全市共关闭37个离开苏州交通通道，呼吁“非必要不外出、非紧急不离苏”。

另外针对苏州工业园被指强征学生宿舍一事，当局也作出回应。

会上称，为了保证有充足的隔离房间能够及时投用，苏州工业园区疫情防控指挥部昨日发了有关征用房屋的通知。

苏州工业园区教育发展投资有限公司等在接到相关通知后，认为文华公寓1号楼、2号楼房间数量多，其所处位置在西交利物浦校外，而且方便跟其他建筑分开管理，学生又处在寒假期间，是个合适的隔离场。

上述公司由于时间仓促，就向指挥部推荐并确定征用文华公寓1号楼、2号楼。在征用过程中，虽已向搬运公司下发搬运指南，但存在管理不到位、工作有疏漏、物品无序搬运等问题，引起了学生的议论和不满。

区疫情防控指挥部关注到到相关情况后，通知上述公司立刻停止征用。

对少部分已完成搬迁的宿舍，要求相关公司及工作人员稳妥有序地处理后续事宜，公司和学校也在第一时间发布了相关公告，表示将确保同学们的物品安全。

