丰县多起被拐卖妇女离婚案 法院均不予支持

中国裁判文书网上记录了数例徐州被拐卖妇女起诉的离婚案，丰县人民法院的判决均为不予支持离婚。丰县今年年初爆出“徐州八孩”丑闻后，妇女拐卖相关问题引起极大舆情关注。

人民日报社主管的《中国经济周刊》15日报道三起相关案例，指出徐州丰县曾有数起被拐卖妇女要求离婚的案件，丰县人民法院都不予以支持，理由包括双方虽未登记，但已构成事实婚姻等。

第一起案例中，被拐卖到丰县的赵某2014年起诉至丰县人民法院，以“婚姻基础差，婚后没有培养出夫妻感情，现已分居5年多，夫妻感情确已破裂”，要求依法判令离婚。

判决书显示，原告赵某诉称自己娘家在四川省绵阳市，1984年9月被拐卖至丰县，后与尹某双方按照农村的风俗举行了结婚仪式，并开始以夫妻的名义同居生活。

法院判决，赵某与尹某婚后生育四子女，以夫妻名义同居生活多年，虽未办理结婚登记，但已构成事实婚姻。“双方应多做自我批评，互谅互让，彼此关心体贴，多为对方利益着想，双方还是有和好的可能的”，因此对离婚不予以支持。

第二起案例中，被拐卖至丰县的重庆王某某起诉至法院申请离婚，且指出丈夫脾气暴躁，对她经常打骂。

然而法院认为，被拐卖妇女王某某的家庭“是一个幸福美满的家庭”，双方结婚20余年且生育子女，“婚姻基础牢固”。她提出的“因双方婚前缺乏了解，被告脾气暴躁，经常打骂原告”离婚理由不被支持。

报道也列出一起拐卖妇女的案例在丰县是如何被判决的：一对夫妻以3万元买下一名痴呆女子给儿子当媳妇，后来嫌弃该女，将其卖给另一名丰县村民。后来村民以该女痴呆、打人为由，将该女退回给这对夫妻，两人转手又把女孩儿卖给了山东省的另一名男子。

犯下拐卖妇女罪行的两人，丈夫被判有期徒刑五年，并处罚金五千元（人民币，下同，1060元新币）。妻子被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。