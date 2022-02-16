下午察：江苏丰县锁链八孩母亲身份之谜

全中国现在最官不聊生的地方，大概就是江苏徐州丰县了。

因为锁链八孩母亲一事，海内外媒体关注，民情汹涌，志愿者、调查记者、网民……奔赴现场的奔赴现场，匿名爆料的匿名爆料，树欲静而风不止，当地政府十余天内已相继公布四份通报，坑却好像越挖越大，简直有点招架不住了。

结婚证上的小花梅和锁链女

中国调查记者邓飞昨天（15日）在微博公布了网民提供的杨庆侠与董志民结婚证相片，又再给舆论场添一把火。所谓的杨庆侠，就是此前丰县官方公告披露的锁链八孩母亲杨某侠，董志民即公告中的八孩父亲董某民。

结婚证有两人的大头照，显示登记结婚时间为1998年8月2日，并由丰县欢口镇登记盖章。证件也显示，杨庆侠生于1969年6月6日。

问题来了：从结婚证照片看，这名此前被官方认定为云南省女子“小花梅”的杨庆侠，与近日互联网、媒体曝光的锁链八孩母亲，长相和年龄存在明显差异。不仅邓飞，很多网民都质疑，两者不是同一人。

江苏徐州丰县八孩母亲（左）眉清目秀，被网民进行图像深度对比后认为与失踪四川姑娘李莹（右）相像。（互联网）

有热心网民前天（14日）去到了“小花梅”老家——云南省福贡县亚谷村，取得“小花梅”的大头照。比对的结果：结婚证上的杨庆侠与亚谷村的“小花梅”属同一人，但与锁链八孩母亲在相貌上截然不同。

一些火眼金睛的网民分析结婚证相片后更认为，杨庆侠与董志民的结婚证是假证件，当地公安、民政部门有伪造证件的嫌疑。这是因为：结婚证无编号；无双方身份证号；先盖章后签字；女方姓氏“杨”错写为“扬”；墨迹未干；办证日期为星期天，非工作日。

不管怎么样，结婚证上的杨庆侠或“小花梅”，或许曾确是八孩父亲董志民名义上的妻子，但如今被铁链栓住的八孩母亲，却不能与杨庆侠、“小花梅”画上等号。如果这真的是两个人，那么，“小花梅”现在在哪里？而锁链女又是谁？

有网民说，结婚证根本是打脸了官方说法。

官方说法疑点重重

网民对当地主管部门的不信任态度，其实从1月28日丰县官方发出首份通告，只敷衍了事地说八孩母亲有精神疾病、但不存在拐卖行为后，就开始了。

等到2月7日，徐州官方发布第三份通报，交代了八孩母亲原籍云南省福贡县亚谷村，怎么被同村带到江苏治病嫁人但走失后，前调查记者马萨和铁木8日就到了云南福贡县访查真相，确认官方说词。他们在12日发布的《寻找小花梅》一文中透露，他们从县政府的朋友及当地人了解到：小花梅确实是亚古村人，小花梅还有一个同母异父的妹妹，徐州警方调取了八孩母亲和小花梅的妹妹的DNA进行检测对比。但是他们将网上曝光八孩母亲的影片给包括小花梅的妹妹、邻居在内的当地人看时，他们却认为无法从照片和口音辨认出杨女就是小花梅。

小花梅是傈僳族人，但文章引述南安建村宗教科的人士指出，影片中女子的口音，不是傈僳语，也不是怒族语。

官方曾在第三次发布中说“以亚古村为重点，扩大多个乡镇调查走访，并发布协查通告”，“还组织干部比照照片、口音”。但马萨指出，事实上亚古村就一条主街，人流也都集中在这里，当地商店和饭店的老板没人知道影片中女子，也都否认有人来调查过。

而警方在取了小花梅妹妹的血液并带走一件其母亲生前的衣服后，也没有将DNA鉴定结果告诉小花梅的家人。

换言之，小花梅的同乡不认得锁链女的样貌和口音，家人也没有收到DNA鉴定结果。这样的报道，无疑是加深了网民对地方部门处置事件只求维稳的怀疑。

网民提出的其他疑点还包括：

－事件延烧至今，中国官方都未公开锁链女的真实年龄。她1月29日被送入医院治疗后，中国官媒央视曾经拍到，其病历资料卡上显示年龄为52岁，与结婚证上的出生日期相符。不过，许多网民认为其年龄看起来并不像50多岁，而小花梅同母异父的妹妹自述，自己是1988年出生，母亲曾向她表示，姐姐大她9岁。若依此推算，小花梅则应为1979年出生，现年43岁。兜不拢也难以证实的年龄之谜让外界质疑，锁链女的真实年龄是否可能更小？甚至涉嫌未成年拐卖？

－董家的大儿子现年23岁，其余七名子女年龄与长子则落差很大，长子与次子相差逾10岁，最小的孩子仅有2岁。也就是说，八孩母亲是在约40岁后接续生下七子，不太符合常理。有网民更质疑，23岁的长子能容忍妈妈被锁在铁链子上，是因为这个女人本来就跟他没关系，七个弟妹才是由受虐的锁链女所生。次子出生前的空窗期，也许是长子生母失去踪影、锁链女被拐卖到董家的时期。

据财新网报道，丰县宣传部相关人员昨天（15日）称已经关注到邓飞微博所公布的杨某侠的结婚登记资料及由此引发的舆情，目前在调查此事，“董某民和杨某侠的结婚登记是违规办理的。事件还在进一步调查中，对于公众关切的问题，调查组会给一个交代。”

但从《环球时报》前总编辑胡锡进呼吁国家级媒体的权威记者组深入开展调查，到相信锁链女极有可能就是失踪侄女李莹的李大成恳请公安部重新采集李莹家属、徐州杨某侠的DNA样，“由第三方比对并公布结果”看来，各界现在对徐州丰县官方的调查已经失去信心。

这次事件除了引起外界对中国地方政府基层治理水平、乡村民情与道德的探讨，锁链女的遭遇更让许多人感到不寒而栗。这期间举行的北京冬奥会，充分展示了中国经济发展崛起后的盛世景象，身为中美两个世界的天之骄女的滑雪运动员谷爱凌红透半边天，但一名微博用户就说：“你离谷爱凌还差十亿次投胎，但离丰县母亲只差一记闷棍。”