港媒：港府拟3月初实行全民强制检测

香港第五波疫情仍未见缓，据消息透露，特区政府已决定在3月初，为全港750万市民进行三次全民强制检测。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，当局将按香港人身份证编号划分检测日期，计划在一周内完成750万人的检测，并连续检测三周，即每天检测100万人，每人将接受检测三次。

初步方案是拟在香港设立100个检测点，每天最少工作14小时，市民只要依时去指定地点检测，应可做到如同处理身份证一般快的效果。当局的目标是在3月底将全港绝大多数冠病患者送往隔离处所，避免香港进入全面封城的困境。

目前仍有许多细节须进一步与北京当局讨论，包括大陆采样员是来港留宿，或是即日来回深港两地。不过一名接近港府的消息人士透露，由于香港欠缺地方可供住宿，不排除大陆采样员即日来回深港两地，不留宿香港。

消息人士透露，目前香港的核酸检测能力为每天20万，在火眼实验室开始运作后，月底的检测量可达到30万，但这也无法实现一周进行750万个检测的目标。港府目前期望能将检测量提高三倍，以达成目标，为此，港府需要足够的采样员和化验能力。

香港政务司司长李家超本月12日和国务院港澳事务办公室副主任黄柳权共同主持第二次冠病疫情专题交流会时，曾提出由大陆派出约1000人采样员，协助香港进行全民检测。但由于香港化验能力不足，因此他也提出将部分样本送到深圳化验的可能性。

消息人士称，若香港要提高化验能力，就要从大陆输入更多的器材及技术人员，建立更多火眼实验室，但此举需要更多时间。尤其目前香港疫情严峻，时间紧逼，将部分样本送到深圳化验是最合理的做法。

消息人士强调，即使检测样本送到深圳化验，也绝不涉及私隐问题。检测登记及采样将会分开，检测者进行登记后，获派发贴上号码的样本瓶，实验室收到的样本瓶，亦只有号码而无检测者的个人资料，当样本呈阳性，才会将样本号码和登记比对，找到确诊者。

这次检测是强制性，但香港民众无须围封禁足。未按照规定进行检测者，将会面临罚款10000元港币（1721新元）。建制消息人士透露，若不按照指示进行检测，政府按身份证资料即可查出，无须取用任何其他个人私隐资料。若市民不去检测，可能会面临包括无法申请或更换车牌、无法申请实名制下的手机号码等情况。警察截查身份证时，也可即场票控，甚至拘捕。

中国国家主席习近平近日首度指示香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。在习近平作出指示后，以广东省疾病预防控制中心传染病预防控制所所长康敏为首的专家组将提早于今天抵港，协助香港进行病理排查和分析工作。

香港特区政府设立的核酸检测临时气膜实验室（又称火眼实验室），前天在香港马鞍山体育馆正式运行，目前已搭起16个白色蛋卷形状的气膜实验室。中国中央政府和广东省有关部门已从深圳调派200多名检测人员，配合在香港的100多名技术人员运营该实验室。