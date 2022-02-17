习近平吁各方以对话协商寻求乌克兰问题全面解决

中国国家主席习近平昨天（16日）强调，中国愿同法国一道，推动中欧领导人会晤成功举行。在乌克兰课题上，习近平呼吁有关各方通过对话协商，寻求乌克兰问题的全面解决。

据新华社报道，习近平当天下午同法国总统马克龙通电话时说，中欧双方应该共同努力，凝聚最大公约数，推动中欧关系得到新发展。中国愿同法国一道，推动中欧领导人会晤成功举行，共同办好新一轮战略、经贸、绿色、数字、人文高层对话，推进中欧投资协定批准生效进程，切实惠及双方人民。

习近平说：“我多次强调，中欧应该秉持正确相互认知，坚持相互尊重、对话合作、互利共赢。”

两国元首就下阶段双边合作达成多项共识，包括深化中法“绿色制造合作伙伴”倡议，为对方企业在本国发展提供公平、公正、非歧视的营商环境；支持更多法国银行和金融基础设施接入人民币跨境支付系统。中方将根据有关程序和标准，积极审批法资银行有关金融资格申请；支持两国航空企业以多种形式深化合作，推进飞机相互适航认证；尽早举行中法战略对话空间分组会议、网络分组会议，开展极地、海洋对话，加强两军各层级对话交流。

据报道，马克龙则说，当前国际形势充满紧张动荡，在此背景下，法国更加希望同中国深化全面战略伙伴关系。法国将全力推进欧盟同中国之间的积极议程，同中国共同努力，推动欧中领导人会晤取得成功，推动欧中关系向前发展。马克龙也希望欧中投资协定批准生效取得进展。

马克龙也介绍了对当前乌克兰局势的看法。习近平强调，有关各方应该坚持政治解决的大方向，充分利用多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。

另据路透社报道，法国爱丽舍宫在声明中说，法中双方一致认为在乌克兰课题上有必要开展对话，支持将局势缓和下来。爱丽舍宫也说，习近平表明全力支持落实七年前促成乌克兰和亲俄罗斯份子双方停火的明斯克协议。双方也同意，有必要加紧努力，共同与伊朗达成核协议。

马克龙表达法国和欧洲对中国批准涉及劳工保护，特别是关于强迫劳动的基本国际公约的期望。

两国元首也同意，在航空、太空和核能领域联合项目方面深化合作。