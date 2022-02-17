台诈骗集团鸿源负责人沈长声据报厦门酒店猝死

堪称台湾最大诈骗集团的鸿源机构，其负责人沈长声据传前天（15日）晚上在中国大陆厦门的防疫酒店猝逝，死因仍有待大陆相关部门通报。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，据悉，沈长声前天从台北飞往厦门入住酒店，晚上被酒店人员发现倒卧浴室，已无生命迹象，疑似在洗澡时猝死。

台湾陆委会昨天针对此事回应称，目前台湾仍未接获大陆相关部门通报，截至目前为止，政府也未接获家属请求协处事项。

陆委会说，倘若未来沈长声的家属欲赴陆处理奔丧事宜，希望大陆相关单位能够基于人道提供必要便利措施，政府及海峡交流基金会也会提供家属必要的协助。

鸿源机构于1981年成立，以每月四分利的高利率吸引台湾民众投资，在成立八年内，共聚集投资人超过16万人，其中不少是军公教人员，吸金金额近1000亿元（新台币，下同，约48亿新元），被称为台湾最强“老鼠会”（即通过金字塔传销或庞氏骗局行骗，又称非法集资）。

鸿源机构在1990年突然宣布倒闭，累计负债达900亿元，台湾法务部调查局于1992年搜索鸿源机构，约谈沈长声等人并查办其非法集资之事。随后沈长声被判刑七年，并处以罚款300万元，他服刑四年多后即假释出狱。外传沈长声还有着巨额资产，出狱后依旧过着奢华的生活。