美贸易报告指中国未履行首阶段协议部分承诺

美国贸易代表办公室昨天（16日）指中国未履行部分首阶段贸易协议承诺，并认为美国需要推行新策略并更新美国国内贸易工具，以应对中国非市场政策和做法。

据路透社报道，贸易代表办公室在关于中国遵守世界贸易组织规则的年度报告中说，前特朗普政府两年前签署的首阶段贸易协议，未能解决美国针对中国产业政策和支助政策的根本关切，包括大量的财政资源。这类支助，包括对中国工业的有利监管支持和对进口商品和服务的有限市场准入，往往是针对产能、产量和市场份额的具体目标。

报告也根据美国在2021年的交易数据，指中国未能完全实现第一阶段协议目标。

贸易代表戴琪在声明中说：“中国在20年前加入世贸组织时作出了陈述，但它并没有采取行动，接受作为世贸组织及其规则基础的市场导向原则。中国反而保留并扩大由国家主导的非市场经济和贸易方式。”

报告也建议美国更新国内贸易法律工具，以凸显与中国贸易政策有关的当前情况，并确保美国工人和企业有更公平的竞争环境。贸易代表办公室说，美国除了需要强化现有的贸易工具之外，也要创造新贸易工具。“中国推行的不公平政策和做法，是美国几十年前起草许多贸易法规时没有考虑到的，因此我们正在探索更新贸易工具的方法，以应对这些政策和做法。”

报告也说，针对中国的首阶段协议等现有承诺，美国仍在寻求和中国进行接触，以追究中国的责任，并指中国还未履行的承诺包括：对美国农业生物技术的监管批准，以及针对使用俗称瘦肉精的莱克多巴胺（Ractopamine）进行风险评估。

根据两国2020年1月签署的所谓第一阶段贸易协议，中国承诺在两年内，在2017年进口额基础上增购2000亿美元（2689亿新元）美国商品和服务，并为制成品、农产品、服务和能源产品设定了具体的增购目标。

彼得森国际经济研究所经济学家鲍恩（Chad Bown）早前对本月较早前公布的美国贸易数据进行分析后发现，中国完成少过六成的第一阶段贸易协议目标。