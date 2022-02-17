林郑晤地建会 希望拨1万个酒店房用作隔离

香港第五波疫情严峻，不少确诊和初步确诊者仍在等待隔离安排；特首林郑月娥昨天（16日）透露，正争取发展商支持拨出酒店房间作检疫，并预计能拨出至少10000个酒店房间作隔离用途。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，在特区政府前天公布将征用已落成的公屋皇后山邨和荔景邨约3000个单位作隔离用途后，林郑月娥昨天下午与地产建设商会举行视讯会议，并作出以上宣布。

林郑称，政府早前希望能物色7000至10000个酒店房间作隔离用途，但在政府与酒店业界的共同努力下，对计划能提供至少10000个酒店房间感到乐观。

地产建设商会执委会主席梁志坚透露，初步共识是最少10多家酒店会用作隔离设施，估计初期有约2000个房间可投入使用，但实际房间数目和落实细节，有待业界进一步研究。

另外，作为检疫酒店，酒店业主可选择自行运营、或将全栋交予政府，由政府聘请承办商运营。

林郑称，酒店代表在会上对此计划表示热烈支持。在会议前，政府已成功物色约4400个酒店房间纳入计划，其中约1700个房间将在本周内启用，剩下的将在下周启用。

会上也有讨论到计划的运作细节，包括参与计划的酒店和负责接管酒店的政府团队之间的分工。林郑说，已指派保安局局长邓炳强监督社区隔离设施酒店的运作，相关政府部门将会支援，另已招募约1000名退休纪律部队人员参与其中。

有消息人士透露，政府须向酒店业主支付费用，当局初步倾向以每天逐个房间计算，若由酒店业主负责营运的，每个房间收费约1600元（港币，下同，275新元）；至于交由政府营运的酒店至少可提供200个房间，每个房间收费约1000元。

地建会昨晚发出声明称，该会将全力支持及配合政府抗疫措施，以期尽快击退疫情，并称，与会会员承诺将尽量配合政府需要提供合适隔离设施。

目前政府检疫酒店名单中有44家酒店，共有约12000个房间作隔离用途。截至去年9月，香港有315家酒店，共有86967个房间。