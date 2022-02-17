港专家：长者疫苗接种率提升才可考虑与病毒共存

香港政府专家顾问、中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌认为，香港目前没有条件“与病毒共存”，最大原因是长者接种疫苗速度过慢，唯有长者接种疫苗率上升，才有机会考虑共存。

据香港《星岛日报》报道，许树昌说，截止2月12日，香港长者接种疫苗率仍只有36%，接种两剂疫苗的长者只有25%。如果香港现在采取共存策略，长者将染上重症，令医疗系统更加崩溃。

许树昌以“与病毒共存”的新加坡为例，指出新加坡疫苗接种率高达九成，接种第三剂疫苗的市民也高达六成，所以即使已接种的市民染疫，也只是轻症，所以新加坡的医疗系统运作仍正常。

许树昌说，目前也只好鼓励公营和私营的家庭医生，尽快到安老院舍及社区中心，为长者接种疫苗。

另外，医管局近日表示不排除暂停部份公立医院常规服务，将部份医院转为专门接受冠病患者的医院。许树昌认为，虽然暂停常规服务会夺去非冠病患者享用公立医院的权利，但当长者或儿童感染冠病，多数会有并发症，需要更多医护人员照顾，所以须先照顾数量急升的冠病患者。

香港昨天新增4285起确诊病例，再度写下疫情以来单日新高，另有约7000起初步阳性个案。前天共有九名确诊者离世，最年幼三岁，最年长100岁，大部分没有接种疫苗。香港冠病疫情濒临失控边缘之际，中共总书记、中国国家主席习近平近日首度指示香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。

特首林郑月娥早前也表明，政府将坚持“动态清零”政策，不会左右摇摆。