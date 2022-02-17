中国常驻联合国代表强调反对集团政治

中国常驻联合国代表张军昨天（16日）在联合国安理会会议上强调，面对复杂严峻形势，国际社会需要践行真正的多边主义，反对搞集团政治和小圈子。

据中国央视新闻客户端报道，张军在“联合国与集体安全条约组织合作问题”公开会上说，世界正进入新的动荡变革期，地区热点问题此起彼伏，传统和非传统安全威胁相互交织。恐怖主义、极端主义、分裂主义威胁持续上升，跨国有组织犯罪、毒品等问题愈加突出，与冠病疫情相互叠加，对各国安全和发展构成严峻挑战。特别是个别国家奉行单边主义、霸权主义政策，大搞强权政治，通过不正当方式损害他国安全和发展利益，挑起新冷战和地缘政治竞争，严重破坏国际秩序和全球战略稳定。

面对复杂严峻形势，张军呼吁国际社会加强团结合作，反对搞对抗施压。国际社会也需要平等互信，反对搞强权霸凌。“只有把握好正确的方向，我们才能携手并肩，共同建设更加繁荣稳定、公平公正的世界。”

至于阿富汗局势，张军认为，国际社会在阿富汗的当务之急是全力避免人道主义灾难，为此应大力提供人道主义救助。属于阿富汗的海外资产应迅速、全额归还给阿富汗人民。

张军也形容集体安全条约组织是具有重要影响的区域性安全组织，为维护成员国独立、主权和领土完整，防范和应对地区安全新威胁、新挑战等发挥了重要作用。中国同集体安全条约组织成员国都是长期友好、相互信任的重要伙伴。中国将探讨采取有力举措，充分释放集体安全条约组织等机制的合作潜能，共同打击恐怖主义，促进地区持久和平与共同繁荣。

他还说，中国将同集体安全条约组织成员国加强对外政策沟通协调，在联合国等多边平台开展密切合作，为维护以国际法为基础的国际秩序，维护联合国在国际事务中的核心协调作用作出积极贡献。

由俄罗斯、哈萨克斯坦等六个前苏联加盟共和国组成的集体安全条约组织，曾在今年1月哈萨克发生示威时，派出维和部队前往哈萨克。