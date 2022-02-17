港媒：特区政府找到2万新房间隔离冠病病人

香港媒体披露，特区政府已找到约2万个酒店和公屋新房间隔离冠病病人，并争取本月底完成相关安排，其中首批数千个酒店房预料可在本周至下周接受病人入住。

香港01昨天（16日）引述消息人士披露上述信息。此外，港府并未放弃考虑使用湾仔会展中心作为暂时隔离中心，但会展中心既要作为3月份特首选举的投票地点，也作为香港经济未来复苏的重要指标性场地，引起港府高层关注；倘若现阶段经已找到的隔离单位及房间仍不足以应付需求，将来不排除在最后关头才动用湾仔会展中心。

特首林郑月娥昨天与香港酒店业主联会执行总干事李汉城和酒店业主举行网上会议，就港府的社区隔离设施酒店计划寻求其支持，以安排检测结果呈阳性但征状轻微或无病征的人士进入目前急需的隔离设施。

消息人士透露，下周将有近10家酒店、共数千房间可安置病人，最终目标达到1万个房间，酒店提供膳食予病人，港府也将为每个酒店房提供补贴金。

据港府官网发出的新闻公报，林郑月娥在昨天的会议上说：“酒店代表会上展现热诚和表示支持，对参与计划反应踊跃，让我深受感动。我早前指希望能物色7000至1万个酒店房间作隔离用途，在政府与酒店业界共同努力下，我对计划能提供至少1万个酒店房间感到乐观。”

林郑也在会上说，已指派保安局局长邓炳强督导社区隔离设施酒店的运作，相关政府部门将会支援，并已招募约1000名退休纪律部队人员参与。消息人士透露，邓炳强已力邀多名退休纪律部队首长重返政府提供协助。