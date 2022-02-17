印度税务局搜查中国华为多个在印营业场所

一位政府消息人士透露，印度税务局对中国电信设备制造商华为在印度的多个营业场所进行了搜查。华为则回应称，有信心在印业务严格遵守所有法律法规。

据路透社报道，该消息人士前天（15日）说，作为逃税调查的一部分，印度税务局的突袭行动涉及华为位于新德里、首都卫星城古尔格拉姆和印度科技中心班加罗尔的营业场所。

据印度新德里电视台（NDTV）引述印度报业托拉斯报道，消息人士透露，作为针对华为公司印度业务和海外交易的逃税调查的一部分，税务局官员查看了华为的财务文件、账簿和公司记录，一些文件记录也被查封。

对此，华为在一份声明中说，已获悉印度政府税务团队到访办公室，并会见了一些人员。华为表示，有信心其在印业务严格遵守所有法律法规，并将与相关政府部门联系以获取更多信息，按照规章制度全力配合，遵循正确的程序。印度税务局拒绝对此事件置评。

印度电子和信息技术部本月14日以安全威胁为由，对54款应用程序下达禁令，其中大多是中国企业的产品，包括腾讯Xriver 、网易Onmyoji Arena等。

税务局去年12月还对小米和Oppo等中国移动通讯公司及其相关人员进行搜查，并声称发现超过65亿卢比（116万新元）下落不明的收入，涉嫌违反印度税收法律和法规。华为当时则不在搜查行动的名单中。

印媒报道称，在拉达克东部发生军事对峙的背景下，针对中国在印企业的管制行动进一步加强。