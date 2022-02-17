八孩女子事件疑点重重 江苏省成立调查组彻查真相

江苏丰县“八孩母亲”事件引爆的舆情持续发酵，中共江苏省委和江苏省政府决定成立调查组，对事件进行全面调查，彻底查明事实真相。

据中国央视新闻今天（17日）报道，江苏省委和省政府誓言对有关违法犯罪行为依法严惩，对有关责任人员严肃追责，结果及时向社会公布。

江苏徐州市丰县一名女子被铁链拴在破屋里的视频上月底在网上曝光。视频中，女子身着单衣、牙齿脱落、神情呆滞，明显受到虐待。

网民随后发现，她的丈夫董志民常以育有八个孩子为卖点在网上吸引流量，怀疑女子遭拐卖。

八孩母亲的遭遇引起公愤，许多网民也将这与讲述年轻女子被拐卖到深山的电影《盲山》相提并论，呼吁关注拐卖妇女和女性权益问题。

在舆论压力下，丰县和徐州市官方连发四份通报，介绍这名杨姓女子（通报称杨某侠）的情况。但通报说法前后矛盾，加剧公众质疑。

今天调查组成立的消息公布后，中国全国妇联机关报《中国妇女报》在官方微博对事件发声，称江苏这一决定有助于厘清舆论焦点，回应社会关切，希望尽快查明事实真相，依法严惩违法犯罪行为，对有关责任人员严肃追责，向社会及时公布调查结果，“还受害人一个公道，给公众一个一锤定音的结论”。

《人民日报》海外版旗下账号“侠客岛”也在官微发文说，这次省级层面的调查要求“彻底查明事实真相”“严肃追责”“及时公布”，“真相终会浮出水面！期待一份‘一锤定音’的调查报告”。

“侠客岛”还说，此前当地已对涉嫌非法拘禁或拐卖妇女的董某民等三人采取强制刑事措施，可以想见，此后还有人会被党纪国法处罚。