日媒：劳动力短缺下 台积电美国芯片厂计划推迟

消息人士透露，受到劳动力短缺和疫情影响，台积电美国芯片工厂的建设将较原计划推迟三至六个月。

据《日经亚洲评论》报道，多名消息人士称，台积电最初计划在今年9月左右开始进驻和安装芯片生产设备，但这将推迟到明年2月至3月左右。主要原因是劳动力短缺和冠病病例激增，以及获得所需不同类型建造许可证的复杂程序。

台积电在美国设立分厂的项目于2020年5月宣布，并于去年6月开始动工。作为对比，台积电在台湾设立的新分厂通常能在15个月左右进入到设备进驻和安装阶段，有时甚至只需12个月。

安装芯片设备被视为芯片厂建设的一个关键里程碑，标志着工厂将在多长时间内开始投入生产线。业内高管称，在设备安装完毕后，可能需要一年的时间才能使生产线合格并提高产量。

一名消息人士说，台积电仍致力于今年开始在美国分厂安装芯片设备。不过，亚利桑那州分厂施工的延期并不一定意味着工厂投入大规模生产的时间表将被推迟，台积电为自己设了一个缓冲期。

台积电曾公开表示台积电美国分厂的生产要到2024年第一季度才会开始。台积电受访时称，该项目正在按计划进行，其生产计划保持不变。然而，施工延期仍是台积电一个头痛的问题，因为它希望能有充足的时间在海外地点测试新的生产线，以确保新产能顺利如期上线。

台湾经济研究院资深半导体分析师刘佩真说，冠病疫情导致供应链中断，建造一家芯片厂通常需要更长的时间，因此台积电海外建厂计划推迟也不足为奇；而且台积电需要与美国政府商讨补贴方案的细节，还要学习当地的法规，申请各种运营准证，这些都让台积电的学习曲线比在本土设厂更长。

更糟糕的是，台积电美国工厂所在地亚利桑那州正面临劳动力的激烈竞争，竞争对手包括美国半导体巨头英特尔。英特尔计划投资200亿美元（268亿新元）扩建位于亚利桑那州钱德勒市的园区，距离台积电即将建成的工厂仅50公里。该公司在亚利桑那州雇用了约12000名员工，并希望再招聘3000名员工，为扩建后的工厂增添员工。

大凤凰城商会基金会（Greater Phoenix Chamber Foundation）2月初称，由于企业在创纪录的低失业率中继续寻找合格人才，亚利桑那州的劳动力储备在2022年将继续紧张。

台积电创办人张忠谋也曾谈及台积电尝试将其本土成功模式复制到外国所面临的挑战。他说，台湾有优秀的工程师和管理人员，但他们的管理能力不一定能在国外发挥作用。此外，美国制造芯片的单位成本要高得多。