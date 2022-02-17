台湾增订经济间谍罪 防止核心技术被窃取

台湾政府今天（17日）通过法案修正案，增订经济间谍罪，以防止来自中国大陆等“境外敌对势力”的经济间谍活动，窃取其芯片等核心技术。

综合路透社和中时新闻网报道，行政院今天通过国安法、两岸人民关系条例修正案，增订经济间谍罪，规定对那些向中国大陆或“境外敌对势力”泄露核心技术的人处以最高12年监禁，1亿元（新台币，下同，约480万新元）的罚款；另外，也增订核心关键技术营业秘密的域外使用罪，最高可处以10年监禁，5000万元罚款。

台湾行政院官员称，法案将加强防止中国大陆等“境外敌对势力”对台湾核心技术营业秘密的侵害，并加强相关业务人员赴中国大陆的审查；另外针对中国大陆企业有绕道第三地来台从事业务活动的情事，且屡有中资假借他人名义，违法来台投资，故提出两岸条例修法。

官员称，此次修法有六大重点，包括核心关键技术的经济间谍罪；为“境外”发展组织，及为“境外”侵害核心关键技术营业秘密的行为案件，其第一审分别由高等法院或智慧财产及商业法院管辖；违反国安法之犯罪案件得设立专业法庭或指定专人办理。

至于两岸条例修正部分，官员指出，修法明订受政府委託、补助、出资的核心关键技术人员赴大陆须经审查许可，并明订中企绕道第三地及藉由人头在台从事业务活动的管理机制。

台湾行政院发言人罗秉成在行政院会后记者会转述台湾行政院长苏贞昌称，高科技产业是台湾重要经济命脉，近年来，红色供应链渗透台湾产业情形严重，各种手段磁吸台湾高科技人才，窃取台湾核心关键技术。

苏贞昌说，上述对台湾资讯安全、经济利益都造成相当大的危害，为保护高科技产业，防止重要高科技技术外流，有必要在法制面，建立更严密、完善的防线。

上述草案将送往立法院审议。