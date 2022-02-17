美外交官：无意就印太经济框架与中国接触

一名美国高级外交官透露，美国无意在即将启动的“印太经济框架”中与中国接触，但正与对建立一个没有胁迫的自由开放区域有相同愿景的伙伴进行讨论。

据路透社报道，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）在今天（17日）的电话会议上说，美国正在针对该经济框架进行初步讨论，目前不打算让中华人民共和国参与印太经济框架。

他称，可以肯定的是，美国正与整个地区内的合作伙伴进行初步对话，“他们与我们有同样的愿景，希望再次生活在一个自由开放的地区，各国不受胁迫，能够以不受妨碍的方式自由追求经济和安全利益”。

美国本月11日公布印太战略报告，誓言要向印太地区投入更多外交和安全资源，以抵制被其指试图在印太地区扩大影响力的的中国。这是美国总统拜登第一份区域战略报告。

拜登政府在一份12页的战略概述报告中说，它将聚焦的范围将涵盖南亚至太平洋岛屿各个角落，以加强美国对印太地区的长期立场和承诺。

该文件重申了美国计划在2022年初启动“印太经济框架”，美国政府希望该倡议至少能部分填补前总统特朗普2017年退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）以来，美国与该地区接触的一个巨大缺口。

在新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院属下的亚细安研究中心昨天发布的《东南亚态势：2022》报告中，美国政府重新聚焦印度太平洋，提振了东南亚国家对美国领导力的信心。但在经济、政治和战略影响力方面，东南亚国家普遍认为中国在本区域更具影响力。