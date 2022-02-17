中使馆回应柬埔寨“血奴”事件：两国警方协同侦查

中国公民在柬埔寨被网赌集团圈养充当“血奴”事件引起舆论关注，中国驻柬埔寨大使馆证实事件，并称中柬两国警方正协同开展侦查工作。

中国驻柬埔寨大使馆昨天（16日）在官网发布消息说，柬埔寨中柬第一医院本月12日向使馆反映，该院收治一名李姓中国男子，这名男子因轻信同城网上的虚假招工广告，被犯罪团伙胁迫偷渡至柬，后遭柬西哈努克港中国城内网赌电诈团伙非法拘禁，并被多次大剂量抽血，生命垂危。

大使馆称，已要求医院全力救治病人，并派人赴医院探望及调查当事人被侵害情况，也分别向柬警察总署、西哈努克省和国公省警方通报相关线索，要求柬警方高度重视并予立案。

大使馆说，柬西哈努克省警方已正式就此立案，中柬两国警方正协同开展相关侦查工作。

大使馆也提醒打算赴柬埔寨工作的中国公民遵循正规渠道，不轻信高薪招聘的虚假广告。如遇被诈骗、绑架、限制人身自由等情况，务必尽快设法向柬警方报案并向使馆通报。

一名在柬埔寨的中国男子被网诈团伙圈养“抽血卖钱”的消息本月12日在网络流传。据称，这名男子去年6月被人介绍到广西工作，结果却被劫持送到了柬埔寨。他因拒绝参与网络诈骗，半年内被抽血七次，送入医院时除右臂以外全身极度浮肿，身上针眼密密麻麻触目惊心。

“血奴”事件引起社会极大关注，中国媒体“极目新闻”采访专门揭露当地诈骗绑架致人身亡、关注当地华人遭遇的公众号运营者阿龙，他坦言在柬埔寨“血奴”并不稀奇，而更让人揪心的是无端的绑架和杀害。

此前的报道提到，在柬埔寨网络诈骗公司，做不出业绩或者不听话的员工会遭到殴打、电击，最后被转卖。

阿龙说，如果真的是因为业绩差、不会打字等原因转卖，那就可能根本找不到下家，此时，网诈公司就会想办法榨干一切，“包括对你进行抽血。”

阿龙还说，遭遇抽血的人最后还活着并到医院救治，是非常幸运的，因为在柬埔寨，一般这样的人可能最后会面临死亡的结果。

阿龙回忆说，柬埔寨在2018年以前看起来很美好，但从2019年开始，他发现身边越来越多的中国人出现了被绑架买卖，甚至被殴打电击、仓皇逃离的情况，“这个时候已经有大量的网络诈骗公司进入柬埔寨，占领了各个园区。”

他说，当时身边时不时都有人失踪、身亡，他从朋友处听说都是诈骗、绑架导致的，政府则并未公开真正死因。

他也提到，在柬埔寨的网络诈骗园区，虽然有人是被骗来，有的是被绑架卖到公司，但还有很大一部分诈骗人员是自愿留在公司进行网络诈骗活动，因为如果在公司业绩好，每月会有不菲的收入。