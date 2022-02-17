中国国家疾控局长赴深协调资源支援香港抗疫

香港第五波疫情严峻，中国国家卫生健康委副主任、疾病预防控制局局长王贺胜今天（17日）在深圳指挥协调大陆医疗资源支援香港抗疫。

综合新华社和网媒“香港01”报道，王贺胜昨天率队赴深圳参加由中国全国政协副主席夏宝龙主持召开的大陆支援香港抗疫工作协调会，并于今天召开专家工作组会议，指导广东省派出第一批大陆支援香港抗疫流行病学专家组以及移动核酸检测车入港。

另据建制消息人士证实，国务院港澳事务办公室主任夏宝龙昨天在深圳主持支援香港抗疫工作协调会，研究贯彻落实中国国家主席习近平重要指示批示精神和中央支持香港抗疫的具体措施。

昨天的会议中也成立多个工作小组，负责与香港特区政府联系，协助解决港府提出的请求和援助。

习近平近日首度指示香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，以及采取一切必要的措施，确保香港市民的生命和身体健康，以及确保香港社会大局稳定。

负责港澳事务的国务院副总理韩正指示中央部门及广东省，抓紧解决特区政府提出提升香港核酸检测能力、援建社区隔离和治疗设施、保障鲜活食品等生活必需品供应，以及选派防疫专家赴港指导等请求事项。

中央政府同时决定成立由国务院港澳事务办公室、国家卫生健康委员会牵头，中央有关部门及专家、广东省及香港特区政府共同组成的工作协调机制，加大有关工作统筹协调力度。

香港特区政府已决定在3月初为全港750万市民进行三次全民强制检测。据消息透露，届时大陆将派遣1000名采样员到香港协助采样行动，部分样本也将送往深圳进行化验，以达到一周完成750万市民的目标。