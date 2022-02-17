大陆卡-28反潜直升机罕见入台防空识别区

中国大陆解放军持续绕台巡航，台湾国防部发布消息称，大陆三架次军机昨天（16日）进入台湾防空识别区，其中罕见派出一架次“卡-28”反潜直升机。

据台湾国防部官网“即时军事动态”栏目消息，昨天进入台湾西南防空识别区的大陆解放军三架次军机，包括“运-8”电侦机、“运-8”远干机各一架次，还有一架次“卡-28”反潜直升机。

台湾空军依照惯例，派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空导弹追监。

综合台湾《联合报》、《自由时报》及中央社报道，卡-28反潜直升机是前苏联研制的反潜直升机，属于卡-27系列直升机的外销版本，现供大陆解放军海军航空兵，配合解放军海军的军舰行动。

卡-28反潜直升机是舰载机，航程号称可达800公里、作战半径200公里，但续航力传仅两小时。卡-28直升机配备有反潜鱼雷、火箭助推鱼雷等武装。

在台湾军方通报之前，《自由时报》昨天报道说，解放军军机当天进入西南防空识别区，其中一次“30公尺”高度的超低空飞行，不排除是去年11月19日出现过的武装直升机“直-10”。

因卡28反潜直升机为罕见进入台湾防空识别区的机型，之前更传出是武装直升机，引起讨论。但台湾媒体引述学者分析说，反潜直升机的战术意义不大，并非压力升级，仍需密切观察大陆军方行动，推敲其战术变化。