中国吁印度非歧视对待包括中企在内的外国投资者

针对印度政府近期频频对中企展开管制行动，中国商务部今天（17日）回应称，印度此举损害中企合法权益，并呼吁印度改善营商环境，非歧视地对待包括中企在内的外国投资者。

据澎湃新闻报道，中国商务部发言人高峰今天在新闻发布会上说，印度有关部门对在印中国企业和相关产品采取一系列打压措施，已严重损害中国企业的合法权益，中方对此表示严重关切。

他说，包括中国企业在内的外国投资者，对印度投资环境的担忧正在加深。外国投资者为印度当地创造了大量就业机会，对印度经济发展做出了积极贡献。高峰呼吁印度改善营商环境，公平、透明、非歧视地对待包括中国企业在内的所有外国投资者。

高峰强调，中国和印度是搬不走的邻居，互为重要的经贸合作伙伴，两国经贸合作具有较强的韧性和巨大潜力。2021年，中印双边贸易额达到1257亿美元（1689亿新元），同比增长43%，首次突破千亿美元大关。

他呼吁印度能够采取切实措施，维护双边经贸合作良好发展势头，造福两国和两国人民。

一名消息人士前天透露，作为逃税调查的一部分，印度税务局对中国电信设备制造商华为在印度的多个营业场所进行了搜查，该行动涉及华为位于新德里、首都卫星城古尔格拉姆和印度科技中心班加罗尔的营业场所。

另外，印度电子和信息技术部本月14日以安全威胁为由，对54款应用程序下达禁令，其中大多是中国企业的产品，包括腾讯Xriver 、网易Onmyoji Arena等。