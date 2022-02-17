受贿1.57亿 内蒙古政协原副主席马明被判无期

内蒙古自治区政协原党组成员、副主席马明受贿案今天（17日）宣判，马明受贿超1.57亿（人民币，下同，约3300万新元），被判处无期徒刑，

据中国央视新闻报道，山东省淄博市中级人民法院今天公开宣判马明受贿一案，以受贿罪判处马明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对扣押、查封、冻结在案的受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，2000年至2019年，马明利用担任吉林省松原市委常委、副市长，吉林省商务厅党组书记、厅长，吉林省辽源市委书记，吉林省政府党组成员、副省长、公安厅党委书记、厅长，内蒙古自治区政府副主席、公安厅党委书记、厅长，内蒙古自治区政协党组成员、副主席等职务上的便利，或者利用其职权、地位形成的便利条件，为他人在企业经营、职务调整和案件处理等方面提供帮助，非法收受他人所送财物，共计折合人民币1.5785亿余元。

法院认为，马明的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，受贿次数多、时间跨度大，但马明到案后主动交代办案机关尚未掌握的受贿1.5071亿余元的事实，认罪悔罪，检举他人构成立功，赃款赃物已全部追缴，法庭综合考虑后作出上述判决。

公开资料显示，马明出生于1957年10月，辽宁辽中人，早年长期在吉林工作，离开吉林前曾担任吉林省副省长，省公安厅党委书记、厅长，省委政法委副书记(兼)等职务。

2012年6月，马明前往内蒙古任职，接替赵黎平出任自治区副主席、公安厅党委书记、厅长，2018年1月转任内蒙古自治区政协副主席。

中纪委在2019年12月1日通报马明被调查的消息，2020年12月16日，马明被“双开”。山东省淄博中院去年5月27日一审开庭审理马明涉受贿一案，今天宣判。