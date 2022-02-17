台媒：台铁计划设太鲁阁号列车事故纪念碑

台湾媒体披露，按照台湾铁路管理局（台铁）初步规划，台铁将研议比照2018年的普悠玛列车事故，为去年的太鲁阁号列车意外设立纪念碑。

据台湾联合新闻网今天（17日）引述消息人士披露上述信息。行政院长苏贞昌本月较早前与太鲁阁号事故罹难者家属会面时，三度向家属致歉，并允诺保留第七和第八节车厢。

交通部长王国材昨天邀约“太鲁阁的眼泪”团体代表律师陈孟秀等人讨论与太鲁阁号事故有关的后续事宜。“太鲁阁的眼泪”由太鲁阁号事故罹难者家属组成。

王国材在会后说，按照目前的规划，发生事故的列车车厢会在事故满一周年前移至位于桃园市的台铁富冈基地；至于与该事故有关的纪念文字、纪念碑、追思会，则会提方案给家属，让家属充分讨论后再决定。

陈孟秀则说，她在会上提醒交通部跟台铁，保留车厢不是家属的集体意见，但她也了解到政府有想要快速进行保留车厢事宜的善意。

陈孟秀也透露，部分遇难者家属希望相关机构对位于花莲县的事故地点有所作为，让人们能记得跟汲取教训，希望台铁有这方面的规划。

台铁昨天也就保留车厢议题，与运输安全调查委员会（运安会）召开会议进行研商。运安会主委杨宏智说，第七和第八节列车车厢将被保留，原因是这两节车厢的受损情况最严重，而且罹难司机员在第八节。

这起意外共造成49人死亡，200多人受伤。