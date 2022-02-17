中国卫健委副主任王贺胜率队赴深圳助港抗疫

中国国家卫生健康委副主任、国家疾病预防控制局局长王贺胜昨天（16日）率队赴深圳参加内地支援港抗疫工作协调会，并在今天指导广东省派出第一批内地支援香港抗疫流行病学专家组以及移动核酸检测车入港。

根据新华社报道，王贺胜今天召开专家工作组会议，指导广东支援香港抗疫流行病学专家组等入港。下一步将陆续组织协调卫生健康系统各方资源，协助香港特区政府尽早遏制疫情快速蔓延态势。

中央昨天成立了内地支援香港抗疫专班，共涉及到国家卫健委等国家部委以及广东等10个部门，根据不同分工，设立了多个工作组，其中一个组是流行病学专家组。

公开资料显示，现年61岁的王贺胜担任过国家卫生和计划生育委员会副主任，国务院医改办主任等，2018年3月任国家卫生健康委员会副主任、党组成员。

王贺胜抗疫经验丰富。2020年2月，武汉疫情暴发之初，王贺胜“临危受命”，担任湖北省委常委，后兼任省卫生健康委员会党组书记、主任。

在履新湖北省委常委之前，王贺胜已经作为中央赴湖北指导组成员，在湖北参加抗击冠病疫情相关工作。

去年4月28日，王贺胜出任中国疾病预防控制局局长。

另据深圳卫视报道，内地支援香港抗疫流行病学专家组行前会今天在深圳举行。此次中央派出4人组成的专家组赴港抗疫，都属于流行病学专家组，且都来自广东，从事流行病学调查经验丰富，熟练掌握粤语和英语，熟悉香港社会，未来随时可以根据香港实际需要来调配全国各地的专家支援。其中3人是国家流行病学调查专家组成员。

香港第五波疫情持续肆虐，香港卫生防护中心今天通报新增6116起冠病阳性病例，以及另外6300起初步确诊病例，为历来新高。

中国国家主席习近平近日首度指示香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。在习近平作出指示后，以广东省疾病预防控制中心传染病预防控制所所长康敏为首的专家组将提早于今天抵港，协助香港进行病理排查和分析工作。