下午察：“果敢王”彭家声的传奇一生

素有“果敢王”之称的缅甸民族民主同盟军创建者、缅甸掸邦第一特区政府前主席彭家声2月16日去世，94年的传奇人生落幕。他是生长在一个特殊年代的特殊人物，有人说他是豪杰，也有人说他是毒枭。为了生存，彭家声在滇缅边境一生戎马，他的谢幕，象征一个传奇时代的结束。

果敢地区的前世今生

彭家声的出生地果敢，位于缅北和中国云南接壤的掸邦。一提起缅北地区，不少人就会联想到诈骗、赌博、毒品和战争。近年来，缅北地区成为诈骗犯的大本营，频频登上新闻头条。“中国人不骗中国人”的网络热梗，正是出自从缅北回中国自首的诈骗犯忏悔视频。

事实上，缅北地区是一个广泛的地理概念，由多个缅甸的省和邦组成，一些少数民族与中国有着深厚的历史文化联系。其中，果敢所在的掸邦，是华人的主要聚集地，享有很高的自治权，有点像是国中之国，这里武装林立，派系众多，形势复杂而敏感，是一个充满故事的地方。

果敢在缅甸和中国云南省之间，面积为2700平方公里，相当于两个香港那么大。（互联网）

果敢则好比掸邦这个国中之国的国中之国，90%的人口是果敢族，还拥有自己的军队。这里的百姓说汉语，满大街写的都是汉字，所以到了果敢会有一种到了中国的错觉。

和果敢人民一样，彭家声也说普通话，还带着一口云南口音。在他的身上，可体会到果敢族浓厚的“中国情结”。彭家声1931年生于果敢红石头河，他2014年接受《环球时报》采访时，曾恳请记者帮助寻找四川会理县的“根”。据其自述，彭家声祖上是理县萨林大街人，他曾托付很多人寻找过在理县的亲族，但一直没有找到。

果敢之所以有如此鲜明的汉文化特征，是因为深刻的历史渊源。历史上，果敢曾经是中国的领土，从秦朝、东汉、东晋一直到清政府，都在这一地区设置官府进行管理。清廷在1897年和英国签订《续议缅甸条约》后，果敢被划归英属印度，1960年中缅两国政府签订《中缅边界条约》后，果敢被正式划为缅甸国土。

而生活在果敢这片土地上的，是一批又一批汉族移民和他们的后裔，他们当中，有古代“南方丝绸之路”上的商贾马帮，有明末桂王永历帝朱由榔的随从官兵，有缅甸共产党统治时期，一部分走出国门加入缅共的中国知青，还有“二战”中被打散的国民党远征军的老兵们。

说起国民党，彭家声成为传奇人物，和国民党有颇为深刻的渊源。1950年代初，国民党一部分军官在中国内战中不敌解放军而溃败入缅，他们在果敢办了一所名为新城进修班的军事学校，培养军事人才。彭家声就是这所学校的学员，给彭家声讲课的国民党军官很多都是黄埔军校毕业的，他们的军事理论基础十分扎实。这段学习的经历对彭家声以后的军事生涯起到了很大的作用。

在缅北果敢一带，很多人对中国有着深厚的情感，本就缺乏对缅甸主流文化的认同感。而缅甸政府出于大缅族主义的考量，不愿意给汉族发身份证，对汉族和缅甸人实行区别对待，给种种矛盾和冲突埋下了种子。

彭家声的戎马一生

先前说过，果敢地区的华人，有一部分是南明时期桂王永历帝朱由榔的随从，因此当地沿袭着当时土司治理社会的传统，保持着可观的武装力量。彭家声从新城进修班毕业后，效忠于果敢土司，是一名基层军官。

彭家声年轻时的照片。（互联网）

缅甸军政府上台后，在1959年对果敢地区的武装力量进行围剿。缅甸废除土司后，执行强硬民族政策的缅族军官团发动兵变，把末代土司杨振才赶下台。彭家声起兵反抗，但是在1965年被迫随其指挥官一起投降政府军。

此后由于对缅军的种族歧视不满，彭家声反戈起义，领导果敢革命军与政府军交战，还和与罗星汉为首的亲缅族武装展开游击战。彭家声在这场交锋处于下风，在最困难的时期，彭家声逃亡中国，接受中国的训练和支援，后来率部反攻果敢。

在1989年，彭家声与缅甸政府达成和解。双方达成协议，果敢成为缅甸的高度自治区，果敢同盟军和掸邦第一特区政府成立，彭家声担任主席。

彭家声执政期间，于1990年正式提出禁毒口号。果敢麻粟坝的鸦片在金三角远近闻名，当地交换鸦片的“烟节”是仅次于春节的重大传统节日。1980年代初，彭家声也曾被国际社会宣布为金三角毒枭之一，被国际禁毒署列为世界通缉的十大毒枭之一。但是这位昔日的大毒枭，却掀起了果敢乃至缅甸都最为彻底的禁毒运动。彭家声的统治权此后被部下挑战，1992年政权易手，但他在1995年再次重掌果敢。

彭家声2000年对烟农下达禁种令，2001年允许限量种植最后一季罂粟。从2002年起，再不许任何人种植罂粟，并承诺在2003年全境成为无毒区。

彭家声自认为有“三个功劳”，禁毒就是其中一个。他2015年向《钱江晚报》回顾这段治理时光时曾说：“那时候果敢基本上铲除毒品，但是现在果敢毒品又开始泛滥，我是很痛心的。”

好景不长，缅甸2008年通过新宪法，开始推动“民族和解和民主进程”，并颁布收编计划，意欲在2010年大选前将缅北的民间地方武装并入缅军。经过多年的经济建设和强军计划，缅军的装备和实力今非昔比，也不惜动用武力强制收编。

彭家声对这个计划十分抗拒，2009年8月双方关系到达最紧张的状态，军政府决定军事施压，最终引爆“八八事件”。8月7日清晨，缅军以缉毒为由要进入果敢搜查枪械库，果敢守军拒绝后两边形成对峙。剑拔弩张的气氛日益升高，由于担心爆发战争，当地出现难民潮。

最终在缅甸军政府的优势军力之下，果敢的反抗军队被瓦解。缅甸政府对彭家声发出拘捕令，彭家声率领残部退出果敢。

2014年，83岁的彭家声卷土重来，他组织了1000多人的地方武装，与中央政府武装对抗，试图重新夺取果敢，与缅军和果敢警察部队在老街爆发战斗。当时，曾有数万名缅甸边民进入云南境内避难，甚至有缅甸军机投掷的炸弹落入中国境内，造成中方人员死伤。

缅甸民族民主同盟军的士兵2015年3月10日在果敢地区的一个军事基地检查武器和弹药。（路透社）

只不过，彭家声此次没能再站起来。那次武装冲突后，他再度销声匿迹，直到昨天传来病逝的消息。

对于彭家声的一生，评价争议很多。但有一点不可否认，彭家声在长期战火纷飞的缅甸北部地区戎马倥偬一生，也曾叱咤风云，到八旬高龄还雄心挥军试取果敢，“果敢王”的称号不是白叫的。