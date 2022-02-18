小红书重点治理医美 将取消216家私立机构专业认证

中国社交媒体小红书昨天（17日）宣布已启动新一轮虚假种草治理，将医美品类作为重点整治对象，将取消对私立医美机构的专业认证。据了解，这是小红书有史以来最严格的医美专项治理行动。

综合中国经济网和中国新闻网报道，本轮治理第一阶段主要从两方面着手：分批次取消包括医美机构、医美平台和医美服务商等在内的共计216家私立机构的认证，同时持续引入三甲医院和三甲医院医美科医生入驻，提供优质安全的专业内容；对普通用户生产的医美笔记进行回查清理，并对涉嫌营销导流、违规医美的内容和帐号进行下架、封号、降级处理。

据了解，小红书医美品类专项治理行动启动以来，首批共处置违规笔记27.9万篇，其中下架站内涉嫌营销引流的医美笔记14.2万篇，包括涉及违规医美项目、医美机构、整形外科医生、医美产品等领域的所有医美营销内容。同时，处罚违规账号16.8万个。

小红书虚假种草治理专项负责人表示：“医美领域一直是虚假种草的重灾区，这些信息一旦对用户造成不良影响，后果非常严重。这也是本轮虚假种草专项治理医美品类的初衷。”严格管控医美品类，打击虚假种草，才能更大程度地保护用户权益。

报道引述一名券商分析师说，最近两年小红书不断规范平台内容，或为上市做铺垫，“很多互联网平台发展之初管理不严，没有明确的规则意识，这在内容平台领域表现得尤为突出。如果该平台要启动IPO，通常会在此之前进行一轮系统性规范，清除风险。”

关于上市问题，小红书方面目前没有回复。天眼查数据显示，小红书所属行吟信息科技（上海）有限公司于2013年成立，至今完成了6轮融资，最近一次是在去年11月8日，融资金额5亿美元（约6.72亿新元），此轮融资完成后，小红书估值达200亿美元。