云南滇池别墅群违规 昆明市委市政府被问责

昆明诺仕达企业（集团）有限公司2015年以来在长腰山区域，陆续开工建设滇池国际养生养老度假区项目，滇池“环湖开发”“贴线开发”现象突出，云南省纪委监委发通报指出，决定对29个相关责任单位追责问责：对包括昆明市委市政府、云南省生态环境厅等在内的8个省管单位、晋宁区委区政府、滇池管理局等12个处级单位，以及9个科级单位以及58名责任人追责问责。

根据上游新闻报道，《关于“古滇名城”长腰山片区及滇池南湾未来城五渔邨项目违规违建问题追责问责情况的通报》指出，中央第七环境保护督察组2016年11月提出：“《云南省滇池保护条例》对一级保护区内允许建设的滇池保护设施的规定不明确，对允许建设的‘生态旅游、文化建设项目’和禁止建设的‘其他房地产项目’也没有明确界定”，要求云南省进行整改。根据省委、省政府整改总体方案要求，昆明市政府成立了起草领导小组，负责立法修订起草工作。

通报称，次年12月19日，昆明市上报的修改文本未落实整改要求，内容仍然模糊不清，为企业“借坡下驴”，打着康养旅游的幌子进行房地产开发埋下了伏笔、提供了便利，为“古滇名城”、滇池南湾未来城五渔邨等项目大张旗鼓打“擦边球”进行建设留下了“暗门”。

生态环境部曾分析原因指出，当地党委、政府政治站位不高，在滇池保护治理上态度不坚决、行动打折扣，标准不高、要求不严，只算小账、不算大账，只算眼前账、不算长远账，没有正确处理好发展与保护的关系，没有像保护眼睛一样保护滇池。昆明市迟迟不按《云南省滇池保护条例》要求编制出台滇池保护规划，导致滇池保护长期无“规”可循，滇池“环湖开发”“贴线开发”现象愈演愈烈。云南省相关职能部门履职不到位，未及时指出并制止滇池长腰山等区域的违规开发建设问题。

云南省纪委监委决定，对“古滇名城”长腰山片区及滇池南湾未来城五渔邨项目违规违建问题相关责任单位和责任人严肃追责问责：给予8个省管单位中共昆明市委、昆明市人民政府、省发展和改革委员会、省林业和草原局、省自然资源厅等5个单位通报问责；责令省生态环境厅等3个单位向省委、省政府作出深刻书面检查。给予中共晋宁区委、晋宁区人民政府等12个处级单位追责问责，昆明市滇池管理局等7个单位通报问责；责令昆明市文化和旅游局等4个单位向昆明市委、市政府作出深刻书面检查。纪检监察部门还对58名责任人追责问责，其中包括时任昆明市晋宁区区委书记、西双版纳州委原常委、常务副州长傅希等58人诫勉问责。

云南纪委监委在通报中还指出，当地省市区相关职能部门主体责任、主管责任、监管责任“空转”，责任意识淡化，少数职能部门失职失责；部分领导干部履行生态环境保护责任缺乏政治自觉、思想自觉和行动自觉，责任缺失、监管不力，对企业违规行为选择性“失明”；部分领导干部还存在以权谋私、搞权钱交易等，相关房地产企业为谋求非法利益，长期以行贿、期权等方式拉拢腐蚀公职人员，少数公职人员甘受“围猎”、与企业沆瀣一气，主动迎合企业利益诉求并从中受贿。

昆明诺仕达企业（集团）有限公司自2015年1月以来，在长腰山区域，陆续开工建设滇池国际养生养老度假区项目。据调查，该项目规划占地3426亩，约占长腰山总面积的92%，规划建设别墅813栋、多层和中高层楼房294栋，建筑面积225.2万平方米。其中，面向滇池区域规划建设别墅390栋、多层和中高层楼房25栋。目前规划项目已全部实施，长腰山生态功能基本丧失，影响了滇池山水生态的原真性和完整性。

中央第八生态环境保护督察组去年5月6日以“云南昆明晋宁长腰山过度开发严重影响滇池生态系统完整性”典型案例曝光了诺仕达企业，并指出，围绕滇池“环湖开发”“贴线开发”现象突出，存在为企业“借坡下驴”的现象。