中国常驻联合国代表：解决乌克兰问题要回到落实新明斯克协议

中国常驻联合国代表张军说，就当前乌克兰局势，解决此问题要回到落实新明斯克协议这一原点上。

联合国安理会昨天（17日）就乌克兰问题举行公开会，审议新明斯克协议的执行问题。张军在会上作出上述说明。

张军说，新明斯克协议是各方公认的、有约束力的解决乌克兰问题的基础性政治文件，经过安理会决议核可，理应得到有关各方的全面和有效执行。他认为，解决乌克兰问题，还是要回到落实新明斯克协议这一原点上。

张军说，中方希望有关各方展现建设性态度，通过对话协商解决新明斯克协议执行中出现的分歧，制定路线图和时间表，推动将协议尽快落到实处，为乌克兰危机的政治解决创造条件。

他强调，当前形势下，有关各方应当保持理性，坚持政治解决的大方向，不做任何刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。各方应当在充分考虑彼此合理安全关切和相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。

张军说，中方支持一切有利于缓和紧张局势的努力，注意到俄罗斯同法国、德国等欧洲国家近期正在领导人层面开展外交接触。通过谈判达成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，将为欧洲地区实现持久和平稳定奠定稳固的基础。他还说，中方相信欧洲国家会作出符合自身利益的战略自主决策。中方也支持联合国秘书长为缓解紧张局势开展的斡旋努力。

张军说，北约扩员是处理当前围绕乌克兰问题的紧张局势绕不开的问题。冷战结束后，北约一再扩张，与维护共同安全的时代潮流背道而驰。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。他说，中方敦促有关国家吸取历史教训，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持通过对话协商增进互信、解决争端，多做有利于世界和平与地区稳定的事。

中国国家主席习近平和法国总统马克龙前天（16日）就乌克兰局势通话时，敦促各方“坚持政治解决的大方向”，通过对话协商全面解决问题。习近平向马克龙阐明中国支持“政治解决”的立场，呼吁各方充分利用包括诺曼底模式调解机制在内的多边平台，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。马克龙则向习近平强调尊重乌克兰主权和领土完整的重要性。