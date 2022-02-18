山东菏泽“无房无贷”购房者首付比例降至两成

山东菏泽工行、建行等四大银行下调当地个人住房贷款首付款比例，“无房无贷”购房者的首付比从之前最低30%，降至最低20%。

根据中新经纬报道，建设银行菏泽一支行贷款经理表示，“个人住房贷款首付款比例下调也就是近两天的事情，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行四家银行同时执行的。其中，对名下无住房(不含农村集体土地房屋，下同)且无个人住房贷款记录的居民家庭，申请贷款购买普通住房的，首付比例可以执行20%。”

上述贷款经理还表示，同时，根据名下有无住房、有无住房贷款记录以及贷款记录是否结清，最低首付比例还分为25%、30%、40%。例如，对名下无住房有个人住房贷款记录且已结清或实际拥有1套住房但无贷款记录的居民家庭，申请贷款购买普通住房的，首付比例可以执行25%。

对于个人住房贷款首付比例下调一事，中国银行、农业银行、工商银行菏泽市相关网点工作人员均予以证实，“该政策是在菏泽全市执行的”。

菏泽农行信贷人士还说，首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。

不过，一位农业银行的工作人员称，并非所有客户都能享受到最低贷款比例，还要根据个人资质、还款能力等予以确定。

报道指出，除菏泽之外，今年以来也已有多地房贷政策调整。

1月12日，广西北海市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》，明确了降低公积金贷款的首付比例，为今年中国首个降低首付比例的城市。

1月18日，四川省自贡市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金政策相关问题的通知》，放宽了住房套数认定政策，实行“只认贷不认房”的认定标准。

此外，南宁市提高了最高贷款额度计划，由原来的60万元（人民币，下同，约12.7万新元）、50万元提升至70万元、60万元。宁波市针对连续缴存住房公积金满2年，且按照国家生育政策生育二孩或三孩的家庭，其在首次申请公积金贷款购买首套住房时，提高了住房公积金最高贷款额，由每户60万元提高至每户80万元。济南市和青岛市则放松了公积金异地贷款的要求，简化了申请条件，放宽了户籍限制等等。

据不完全统计，今年1月中国各地出台楼市政策已超过66次，主要包括公积金政策宽松、人才购房补贴等支持性政策。“因城施策、适度纠偏”成为房地产调控的主基调。