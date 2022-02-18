谭耀宗预计港特首选举延期或再行安排

香港疫情严峻，中国人大常委谭耀宗说，相信原定于3月27日举行的新一届行政长官选举需要延期或再行安排。

根据《星岛日报》报道，谭耀宗在电台节目上表示，中共总书记习近平近日就香港抗疫工作作出的重要指示，表明抗疫是头等大事，意味其他事情需要让路，相信新一届行政长官选举需要延期或再行安排。

谭耀宗表示，香港疫情目前尚未到顶，仍有不少抗疫工作需要进行，他留意到有专家称至少仍需两个月抗击疫情。

他说，即使未必要“清零”，也至少需等待疫情缓和，才可恢复特首选举等其他事项。基于香港目前的疫情，参与3月两会的港区全国人大代表，需提前到深圳接受7天隔离，检测呈阴性才可上京，到达北京后亦需接受闭环管理。

习近平近日就支援香港抗击第五波冠病疫情工作作出重要指示，强调香港特区政府要切实负起主体责任，把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，动员一切可以动员的力量和资源，采取一切必要的措施，确保香港市民的生命安全和身体健康，确保香港社会大局稳定。中央各有关部门和地方要全力支持和帮助香港特区政府做好防疫抗疫工作。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强此前接受《联合早报》访问时说，习近平指示港府把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，意味着下月举行的特首选举很可能推迟。