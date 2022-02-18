上海一香港输入病例涉妨害传染病防治罪被追刑责

一名在香港暂住的中国大陆居民本月13日从香港经珠海抵沪，因涉嫌妨害传染病防治罪已被公安机关立案侦查，将依法追究其刑事责任。

根据上海卫健委通报，上海昨天新增13例输入性冠病确诊病例，其中病例8为中国籍，在香港暂住，于今年2月13日从香港进入内地，2月14日自珠海乘坐高铁抵沪。2月16日，接广东省协查通报，立即对其进行隔离管控。经市、区疾控中心冠病病毒检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

根据“上海发布”微信公众号消息，有网民在评论区提问，“病例8在13号进入内地，为何14号就能做高铁？”

“上海发布”回复称，“该病例为中国内地居民，在香港暂住。目前，该人员因涉嫌妨害传染病防治罪已被公安机关立案侦查，将依法追究其刑事责任，对其非法越境的行为，将一并予以查处。案件正在进一步侦办中。”

针对网民询问病例8的排查情况，“上海发布”表示，“截至今天8时，累计排查管控相关人员15280人，核酸检测结果均为阴性；采集环境样本551件，核酸检测结果均为阴性，相关环境均已落实终末消毒。”

香港冠病疫情形势严峻，近期出现自香港偷渡至大陆的确诊病例，行踪涉及广东、湖南、福建等地。为防境外疫情输入，广东惠州、珠海、东莞、江门、中山等地自上周五（12日）相继发布相关通告，鼓励市民积极举报走私与偷渡线索。