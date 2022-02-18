吕秀莲：与其说“抗中”不如讨论怎么“保台”

针对当前两岸关系，台湾前副总统吕秀莲昨天说，台湾总统蔡英文除了依附美国，两岸政策没有新的主张；对于蔡英文说的“抗中保台”，吕秀莲质疑，“反中、抗中一定保台吗？”与其一直说抗中，不如赶快讨论怎样保台。

根据中国时报报道，吕秀莲昨天接受网络节目专访时说，民调显示台湾人不喜欢中共，可是问愿不愿意打仗，却没人愿意，而美国人也没笨到看到台湾人不想打，就来帮忙；独派也要对“不愿意打仗，觉得美国会来帮忙”的想法负起责任，她强调“与其一直说抗中，不如赶快讨论怎么保台”。

吕秀莲认为，年轻朋友有生之年一定会面对北京处理台湾问题；现在出现武统跟和统，还有智统，“统”可以解释为统一或统合，扁李时代都同意统合，她主张“可以统合不要统一”，如何与中国大陆和平相处，用统合取代统一，用一个中华取代一个中国，大家都要面子也要生存。

吕秀莲说，她要拆穿一些烟雾。开口闭口骂大陆，这是长期以来绿营的特性，但是50年前骂的，跟现在面对的大陆是完全两回事。

她认为，现在要为下一代着想，年轻一代不能脑袋空空，台湾要拿出自己的立场；所以她要推“和平台湾年”，希望今年可以召开民间会议，以和平方式形成2022年台湾新共识。

她还说，北京一直用“九二共识”取代台湾方案，以前他们还会听很多专家学者不同意见，现在民进党都上面说什么就跟着做什么，脑袋不要了，只有耳朵；她希望大家以智慧及慈悲处理台湾问题。吕秀莲说，两岸如果要得到善的结果，现在就要开始用更多智慧超前部署，不要再受统独约束。