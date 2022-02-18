中国多地近五年结婚率下降婚龄推迟

中国多地近日发布去年婚姻大数据显示，整体趋势为近五年结婚登记数量逐年下降、结婚年龄推迟。

根据健康时报客户端消息，江苏省民政厅今年情人节（2月14日）发布的“2021年江苏省婚姻登记大数”显示，该省去年共结婚登记466947对，较2020年结婚登记总数下降5.16%。从年度趋势来看，近五年江苏省结婚登记量呈现逐年下降趋势。

合肥市情况类似，据江淮晨报报道，合肥市民政局数据显示去年共结婚登记57166对，较2020年结婚登记总数下降6.6%。从年度趋势来看，近八年合肥市结婚登记量呈现逐年下降趋势。

从登记年龄来看，2021年江苏省初婚年龄平均为27.29岁，其中男性28岁、女性26.52岁。与2020年相比，男性平均初婚年龄略有推迟，女性的略有提前。此外，浙江温州市去年平均初婚年龄男性比上一年推迟0.4岁，女性推迟0.3岁。

北京大学国民经济研究中心主任苏剑教授认为，结婚率下降可能有多方面原因。一是人口老龄化加重，年轻人减少，适合结婚的年龄段人口整体减少，进而导致结婚率降低。

二是适龄男女婚恋观念转变。苏剑说，生育、养育、教育成本较高，导致生育意愿降低，进而对于婚姻的需求也随之降低。另外，年轻人生活方式和观念都发生了转变，如追求多样化生活，生育不再是必需品而成为一种选择。

在离婚方面，合肥市去年共有16851对夫妻办理离婚，与2020年同期的34591对相比降幅超50%，达51.29%。

江苏省去年完成离婚登记134943对，比2020年（234497对）降低42.45%。具体情况为，2021年江苏省共受理离婚登记申请240435对，完成离婚登记134943对，占离婚登记申请总数的56.12%；在冷静期内主动撤回或逾期未办理视为撤回的占比36.45%，另有7.43%因处于离婚冷静期或登记发证期尚未办结。

值得注意的是，江苏省离婚数量在冷静期内主动撤回或逾期未办理视为撤回的占比36.45%，这可能与民法典新颁布的“离婚冷静期”相关，苏剑表示。

据中国民法典第1077条，离婚冷静期自登记申请之日起30日内，任何一方不愿意离婚的可撤回申请。申请期满后30日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，而未申请的视为撤回离婚登记申请。该规定去年1月1日开始施行。