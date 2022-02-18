大陆援港抗疫专家组与港府官员首次会面

香港疫情严峻，大陆援港抗疫的流行病学专家组昨日（17日）到港。专家组首批四名成员今早展开行程，组长广东省疾控中心传染病预防控制所所长康敏，以及其余三名成员到香港政府总部，同香港政府官员举行首次会议。

综香港大公文汇全媒体、星岛日报、央视和香港特区政府官网消息，香港食物及卫生局局长陈肇始欢迎四位大陆流行病学专家到港进行五天考察，与当地卫生及相关官员交流防疫抗疫工作的经验，以及协助香港更有效及精准地进行流行病学调查和分析，指导相关工作。

陈肇始介绍了当前香港第五波疫情概况和抗疫工作措施等情况。医院管理局相关负责人则介绍了住院病人的情况。

报道称，大陆也派出多名检测技术人员，连同两辆流动检测车到港，以提升香港检测能力。流动检测车目前停靠在马鞍山体育馆，即“火眼实验室”所在之处。有身穿“中国卫生”字样外套的人员到车上视察。

据了解，这两辆车原本已交付广东省疾控中心，并服役于国家突发急性传染病防控队，曾参与去年粤桂卫生应急演练，每日检测量可达2万份，并整合了实验室信息管理系统和空气净化系统等。

此外，第三套“火眼实验室”设备于已从武汉运抵香港，目前放在元朗货仓，待确定搭建地址后，将尽速设置投入使用。