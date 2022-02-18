中国生物：二代重组蛋白冠病疫苗对多种变异株有良好保护效果

中国国药集团旗下中国生物技术股份有限公司今天说，中国生物研究院前天（16日）在Cell Discovery期刊发表研究论文，研究结果显示，二代重组蛋白冠病疫苗显示出针对原型株和多种变异株的良好保护效果。

据中国生物官方微信公众号的新闻稿，上述论文报道的二代重组蛋白冠病疫苗，是基于SARS-CoV-2 RBD的结构特征，结合结构生物学和计算生物学方法，对流行株突变位点的进化规律和免疫逃逸能力进行计算分析，设计研发了集成关键突变位点的的第二代重组蛋白新冠疫苗NVSI-06-08（mutI-tri-RBD）。

结果显示，所设计的mutI-tri-RBD结构稳定，具有较高的hACE2受体和RBD中和性单抗结合活性；可诱导产生针对原型株、德尔塔、贝塔（Beta）变异株及其他主要流行株的广谱中和活性。在hACE-2转基因小鼠攻毒试验中，二代重组蛋白冠病疫苗疫苗显示出针对原型株和多种变异株的良好保护效果。

论文还提到，药效学研究结果显示，mutI-tri-RBD和homo-tri-RBD两种抗原对SARS-CoV-2原型株的中和抗体水平相当，无显著差异。此外，对于德尔塔和贝塔（Beta）变异株，mutI-tri-RBD 免疫两针及三针后诱导产生的中和抗体水平显著高于homo-tri-RBD，三针免疫后差异更为显著。

中国生物强调，对于变异性较强的病毒，这种基于病毒靶抗原结构设计的单组分广谱型mutI-tri-RBD，比传统的多价疫苗更具灵活性和前瞻性，在产品的质控和规模化生产方面也具有优势。

据了解，中国生物在冠病疫苗方面布局了多条技术路线，包括灭活疫苗、重组蛋白疫苗以及mRNA疫苗。上述研究针对的是第二代重组蛋白冠病疫苗。去年12月27日，阿联酋卫生和预防部批准国药集团中国生物二代重组蛋白新冠疫苗的紧急使用许可，这也是全球首个获批紧急使用的二代冠病疫苗。