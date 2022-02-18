调查：台湾超七成受访者支持限制假信息优于言论自由

台湾事实查核教育基金会（台湾事实查核中心）今天发布“假讯息现象与事实查核成效”大调查显示，有超过九成受访民众曾收过信息，主要来源包括媒体、政治人物及境外势力；面对假信息，超过五成受访民众会选择以事实查核机制作辨识，同时有超过七成受访民众赞成应限制假信息优先于保护言论自由。

根据《自由时报》报道，此次调查显示，过去一年中收过假信息的民众比例高达74.5%，日常生活中经常出现假信息者达32.6%，只有8%民众表示生活中从未出现假信息。

在假信息来源部分，调查显示，过半以上的民众认为媒体工作者、政治人物与境外势力最常制造假信息，传播管道最多是透过网路（85%）和手机（70%），其次为电视、广播、报纸和杂志等媒体。

对于假信息的危害，调查指出，高达93%民众认为对社会影响“严重”以及“非常严重”。以社会信任来说，选择降低媒体公信力有71%，选择降低政治人物公信力占69%，之后是降低对政府施政的信任感（58%），以及危害到社会人际关系和民主制度（51%）。

在辨识与打击假信息上，调查结果就指出，民众普遍选择“跟亲友讨论”假信息（65.9%），遇到这种情况时有76.4%民众会“提醒亲友该则新闻为假信息”。

另外，虽有54.1%民众会选择“使用事实查核机制”作辨识，也有55%民众认识民间相关机构，但有57.2%民众从未使用过，显示事实查核机制推动已有相当成效，但使用推广上还有努力空间。不过有60.6%民众肯定民间辟谣或查核组织具有公信力，而台湾事实查核中心的公信力更有84%民众表示认同。

调查还发现，有69.1%民众认为政府、科技公司应该限制假信息在网路流传，即使相关作为恐损害人民的言论自由。更有九成民众支持政府应立法要求社群媒体建立假信息的自律机制。

该调查采取电话访问以及网络问卷调查方式进行，共取得有效样本2416份。其中电话访问于今年1月10日至16日执行，取得1200份有效样本，网络调查今年1月10日至13日执行，取得1216份有效样本。