浙江回应大学生创业失败代偿贷款：原则上要追偿

浙江昨天推出最新高校毕业就业政策，其中提到大学生创业可贷款10万（人民币，下同，约2万新元）到50万，创业失败贷款10万以下由政府代偿，10万以上的部分由政府代偿80%。浙江人力资源和社会保障厅今天回答网民询问时进一步解释说，上述实施办法明确了追偿和核销机制，代偿后原则上要予以追偿，但对实在没有能力予以偿还的，按规定程序经审批后从创业担保基金中核销。

根据浙江人社厅网站今天发布的“浙江省创业担保贷款政策解读”，浙江省政府2015年出台了《关于支持大众创业促进就业的意见》。政策规定，有创业要求、具备一定创业条件但缺乏创业资金的在校大学生、城乡劳动者创办个体工商户（含经认定的网络创业），可申请不超过30万元的贷款；合伙经营或创办企业的，可适当提高贷款额度。2018年，浙江省政府又出台了《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，将贷款最高额度提高到50万元。

人社厅说，2015年出台该政策的主要目的是为了通过建立创业担保基金代偿这一容错机制，减轻包括大学生在内的重点群体创业的负担和顾虑，营造鼓励创业、宽容失败的氛围，解决好包括大学生在内的重点群体想创业没有钱、想提升创业能力没人帮、创业失败没人管等问题。

政策规定，所有在浙初次创业人员都可以申请创业担保贷款。其中，在校大学生或毕业5年以内的高校毕业生（含大专）、登记失业半年以上人员、就业困难人员、退役军人、持证残疾人等5类人员可申请由政府设立的创业担保基金提供担保的贷款。

政策还规定，申请创业担保贷款须经两道程序审核把关：一是由人力社保部门组织专家对创业项目审核，通过后为大学生出具由创业担保基金担保的贷款资格认定证明；二是大学生凭资格认定证明及有关材料，向经办银行提出贷款申请，经办银行再对大学生创业项目情况、信用状况、偿债能力等进行调查。审核通过后，政府设立的创业担保基金为大学生提供担保，经办银行向大学生发放贷款。大学生按期还清贷款本息后，凭经办银行出具的还款证明材料，向人力社保部门申请贴息。

关于创业失败还不起贷款，由政府设立的创业担保基金提供担保的贷款被认定为不良的，贷款10万元以下的，由创业担保基金全额代偿；贷款10万元以上50万元以下的由创业担保基金代偿80%。同时，在实施办法中还明确了追偿和核销机制，代偿后原则上要予以追偿，但对实在没有能力予以偿还的，按规定程序经审批后从创业担保基金中核销。

