香港惩教署展开大规模“全犯检测”

香港惩教署今天（18日）起展开大规模“全犯检测”，所有还柙人士无法出庭应讯。

据《星岛日报》报道，惩教署因发现隐形传播链，而决定展开检测行动。高等法院今天上午共有六起涉及还柙被告的刑事案件押后再讯，两起分别涉及串谋谋杀罪及贩运危险药物罪的陪审团案件，陪审员及被告均没有到庭，暂定押后至2月28日再讯。至于另外四起涉及认罪及上诉的案件，则会重新排期处理，暂时无法确定新审讯日期。

香港司法机构本月4日宣布，原订从2月7日至2月底展开有陪审团参与的新聆讯将会延期，期间原本须出席高等法院陪审员遴选程序的陪审员，也无需出席。高等法院目前只有两起陪审团案件仍在进行中，其中一起涉串谋谋杀案的两名被告无法出庭，陪审员已获通知，所以今天没有到庭；在另一起案件中，涉嫌贩运危险药物案被告无法出庭，但还未进行陪审团成员遴选工作。两起案件被押后至2月28日再讯。

据香港01报道，惩教署大潭峡惩教所总惩教主任吴廷伟，被曝在1月27日举办20多人聚集的升职宴。吴廷伟还与下属打麻将，多人在旁围观，麻将局从当晚9时多一直持续至第二天凌晨2时多，疑似违反防疫规定和政府纪律。

据了解，这起事件引起惩教署署长胡英明的强烈不满，并怀疑有高级惩教员“带头搞破坏”，也已将此事转交警方跟进；胡英明也将撤换大潭峡惩教所的管理层。