柯文哲：台湾维持清零成本太高

台北市长柯文哲说，尽管台北市疫情受控，但很多人因此需接受隔离，其中的成本太高，“我猜撑不久了”。

据联合新闻网报道，柯文哲今天（2月18日）下午主持防疫记者会说，台北市疫情相对受控，但代价相当高，很多人得居家隔离。他说，接种疫苗不保证不会感染冠病，如果感染了冠病，也不保证不会住院，只是相对较小。

他说，医学是统计的科学，因此仍鼓励民众接种疫苗。他坦言，现在为了维持社会清零，成本太高了，“我猜撑不久了”。

柯文哲也说，从2003年的沙斯（SARS）来看，群聚吃饭最危险，家户感染也是吃饭，反而没有出现在公共交通感染的病例。他说，群聚吃饭口沫横飞，因此构成问题。他指出，如果开放防疫限制，群聚吃饭最后才会开放。

柯文哲说，接种疫苗不易被感染，即便感染了出现重症的机会低，服用病药物五天一般还可以接受，因此仍主张使用疫苗通行证。他认为，使用疫苗通行证就解除防疫措施。他举例说，今天单是一起病例就须隔离400多人，长远下去不是办法。

柯文哲说，中央政府一直不批准北市疫苗通行证，不让台北通直接获取健保资料库。他说，他明白中央政府有自己的看法，他不勉强，但认为确诊一人就得让五、六白人隔离。“这玩得下去吗？”