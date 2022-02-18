香港特首选举押后至5月8日

香港特首林郑月娥今天（2月18日）宣布，因应疫情急剧恶化，行政会议今日举行特别会议，通过引用《紧急法》将原定下个月27日举行的特首选举，押后至5月8日举行，提名期改为4月3至16日。

据网媒香港01报道，林郑傍晚会见媒体时说，香港当下疫情之严重及紧急，已严重超出特区政府各个环节的负荷。如果如期举办特首选举，将带来公共卫生风险；在社交距离限制下，候选人也无法正常进行选举工作，包括与选委成员会面，争取提名及支持，与公众介绍政纲与抱负，与传媒互动、问答等，这都将削弱选举的公平公正公开，并影响新一届行政长官选后的认受性。

林郑形容押后特首选举是“艰难的决定”，而由行政会议引用《紧急情况规例条例》（简称《紧急法》）来延后特首选举，是符合香港实际情况及公众利益，因为终审法院也曾裁决，在紧急和危害公安的情况下可以引用《紧急法》，所以这么做是有充分的理由和法理基础的。

港府去年7月也曾引用《紧急法》把原订9月6日举行的第七届立法会选举押后一年举行，理由也和疫情严峻及确保选举公平有关。

林郑说，香港今日的确诊数字，和当日押后立法会选举时有几十倍差别。香港当时只有149宗确诊病例，香港卫生防护中心传染病处主任张竹君今天则通报，香港新增3629起确诊，包括两起输入病例，其余为本土病例，另有约7600初阳个案。

她也说，特首选举延期举行符合国家主席习近平近日对香港疫情发出重要指示的精神，即把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强此前接受《联合早报》访问时说，习近平指示港府把尽快稳控疫情作为当前压倒一切的任务，意味着下月举行的特首选举很可能推迟。