罗昌平发布“侮辱英烈”言论被提起公诉

中国前知名媒体人罗昌平因发表侮辱志愿军英烈名誉、荣誉言论的行为，昨天（2月18日）被海南省三亚市城郊人民检察院提起公诉和刑事附带民事公益诉讼。

根据“海南检察”公众号昨晚发布的通报，罗某平去年10月6日在其三亚市住处使用新浪微博账号发表贴文，侮辱在抗美援朝长津湖战役中牺牲的中国人民志愿军“冰雕连”英烈，引发公众强烈愤慨，造成恶劣社会影响。

经网民举报，三亚市公安局吉阳分局去年10月8日以罗某平涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪立案侦查并将其刑事拘留。同日，三亚市城郊人民检察院决定对罗某平侵害英雄烈士名誉、荣誉的违法行为民事公益诉讼立案调查。10月21日，三亚市城郊人民检察院对罗某平批准逮捕。今年1月19日，公安机关将该案移送三亚市城郊人民检察院审查起诉。

检察机关在审查起诉期间，依法告知了被告人罗某平享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。三亚市城郊人民检察院起诉指控：被告人罗某平以侮辱方式侵害英雄烈士名誉、荣誉，损害社会公共利益，情节严重，依法应当以侵害英雄烈士名誉、荣誉罪追究其刑事责任，并请求判令罗某平承担相应民事责任。罗某平自愿认罪认罚。

检察机关认为，在网络上公然侮辱、诋毁英雄烈士的言行，不仅是对英雄烈士的名誉、荣誉的严重侵害，更是对社会主义核心价值观和爱国主义精神的公然反对和践踏，检察机关将全面履行刑事公诉和公益诉讼检察职能，加强对英雄烈士名誉、荣誉的综合保护，弘扬社会主义核心价值观和爱国主义精神，维护社会公共利益，教育引导全社会形成崇尚捍卫英雄烈士的浓厚氛围。

以中国抗美援朝为主题的电影《长津湖》去年10月在中国热映，罗昌平10月6日在微博上写道：“半个世纪之后国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕连不会怀疑上峰的‘英明决策’。” 此番言论被认为是质疑抗美援朝战争的正义性引来官媒批评，他的微博也被打上禁言标签。三亚市公安局吉阳分局当月8日以涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪立案侦查并将其刑事拘留。