云南省人民政府原副秘书长孙赟被“双开”

据云南省纪委监委消息，经中共云南省委批准，云南省纪委监委对云南省人民政府原副秘书长、办公厅党组成员孙赟严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，经查，孙赟身为党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，毫无“四个意识”，纪法底线失守，违反政治纪律和政治规矩，为职务升迁，拉关系、找门路，搞政治投机；政治品行恶劣，授意他人搞匿名恶意编造举报；胆大妄为，对抗巡视；违反议事规则，“三重一大”制度执行严重缺失；违反中央八项规定精神，违规乘坐头等舱、公务舱，收受礼金；违反组织纪律，拒不执行组织人事安排，任人唯亲、排除异己，为他人在职务提拔、职工录用方面谋取利益；违反廉洁纪律，收受礼品，借用他人房屋；违反国家法律法规，私设“小金库”并使用“小金库”资金购买高档保健品。将党和人民赋予的权力视为私产，滥用职权造成国有资产重大损失，利用职务便利非法收受巨额财物，大搞利益输送。

通报说，孙赟其行为已违纪，构成职务违法并涉嫌国有公司人员滥用职权罪、受贿、贪污、行贿犯罪，情节严重、性质恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予孙赟开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

根据公开资料显示，现年55岁的孙赟是甘肃通渭人，在职博士研究生学历。1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党。

他在1992年7月至2011年10月期间在中国农业机械化科学研究院工作，先后担任工程中心副主任、规划发展部部长、院长助理、规划发展部部长等职；

2011年10月至2012年10月，他挂职云南省楚雄州政府副州长；2012年10月至2015年5月，他挂职中国福马机械集团有限公司党委副书记，云南省楚雄州委常委，云南省楚雄州政府副州长；

2015年5月至2016年5月，孙赟任云南省楚雄州委副书记；2016年5月至2019年6月，云南省投资控股集团有限公司党委书记、董事长；2019年6月，孙赟担任云南省人民政府副秘书长（正厅级）、办公厅党组成员。

2020年8月，孙赟因涉嫌严重违纪违法，被纪律审查和监察调查，并在去年1月被捕。