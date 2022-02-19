中国回应美发布中国入世承诺报告：缺法理事实依据

中国商务部有关负责人批评美国贸易代表办公室发布的《2021年中国加入世贸组织承诺报告》缺乏法理依据和事实根据，中国坚决反对。

据新华社报道，中国商务部世贸司负责人昨天（18日）说，报告没有依据世界贸易组织规则客观评价中国履行世贸组织承诺情况，而是基于单边主义、贸易保护主义思维，无视中国在履行世贸组织承诺方面取得的巨大成绩，否认中国对多边贸易体制和世界经济作出的重要贡献。

负责人说，中国加入世贸组织20多年来，全面履行世贸组织承诺，不断扩大市场开放，关税总水平由15.3%降至7.4%，开放的服务部门增至近120个；完善社会主义市场经济体制和法律体系，激发了市场和社会活力；提高经贸政策透明度，履行世贸组织通报义务；完善知识产权保护体系并加强执法力度，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。世界各国分享了中国经济增长和改革开放的红利，中国的产品和服务惠及各国消费者。

负责人还说，从去年完成的第八次对华贸易政策审议来看，中国履约、合规、改革开放的良好形象得到了世贸组织成员的广泛认可和积极评价；中国愿与各方共同捍卫多边贸易体制的核心价值和基本原则，推动世贸组织第12届部长级会议取得具体成果。

美国贸易代表办公室16日向国会提交中国自2001年加入世贸后有关遵守组织规则的年度评估报告。美国贸易代表戴琪在声明中指中国没有兑现加入世贸时作出开放巿场的承诺，反而保留、甚至扩大由国家主导的非市场经济和贸易方式，有关政策和行为挑战世贸规则，对全球各地的工人和企业造成严重伤害。

报告列举了被指不公平的中方经贸行为，并称中国未能履行在美中第一阶段贸易协议的承诺，包括批准美国农业生物技术，以及完成对美国猪牛使用的饲料添加剂莱克多巴胺（瘦肉精的一种）之风险评估等。