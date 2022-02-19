陆港运输疫情下受阻 另辟水路首批鲜菜抵港

香港第五波冠病疫情持续，广东省深圳口岸又检测出10名跨境货车司机核酸检测阳性，对跨境运输造成影响。当局研究水路运输缓解运输压力，首批新鲜蔬菜等今晨已抵港。

综合中通社和东网报道，广东省深圳市政府口岸办公室昨天（18日）通报，深圳口岸新增10名跨境货车司机确诊冠病，其中六人已返港，其余四人则转送深圳的指定医院隔离。

自本月4日疫情暴发以来，累计76名跨境司机染疫，近日供港的蔬菜鲜活食品受影响。当局研究实施“水上接驳”，利用现有港口设施对适合水运的货物，在深圳港东、西两个港区设置专门的船舶及车辆绿色通道和专用泊位，确保深港跨境物资优先作业，通过驳船将货物运往香港。

今天凌晨4时许，由珠江船务货运的驳船负责将多个装有蔬菜及鲜活食品等物品的集装箱，经广州番禺莲花山港运抵油麻地装卸区。装卸区由海事处管理，海关及食环署辖下的食安中心则在现场协作，验完货后再送往长沙湾批发市场。

这次运抵卸货区的集装箱，装有大批蔬菜、干货食品及抗疫物资；当驳船开抵装卸区，工人先将船上三个盛载菜心的集装箱卸下，由在场守候及协作的海事处人员、海关关员及食环署辖下食安中心人员点收后，再运至长沙湾批发市场处理。

为做好粤港跨境货车司机健康管理，深圳市疫情防控指挥部2月6日曾发布公告，从2月7日零时起，粤港跨境货车司机凭24小时内核酸检测阴性证明入境，并在入境口岸进行核酸采样；粤港跨境货车司机在住宿点住宿期间每天进行一次核酸检测。

深圳近期也升级对跨境货车司机的防疫要求，保证跨境司机入境后落实全程闭环作业。